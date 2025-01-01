Parc des Sept Chutes : la Ville fait le point sur la fermeture du site

Fermée depuis le 12 juillet dernier, une importante portion du Parc des Sept Chutes à Saint-Georges demeurera inaccessible encore plusieurs mois. En entrevue avec EnBeauce.com, la directrice générale de la Ville, Karine Veilleux, a tenu à expliquer les raisons de cette fermeture prolongée et à clarifier les mesures prises pour assurer la sécurité et améliorer les infrastructures du site.

Selon Mme Veilleux, la décision de restreindre l’accès au secteur sud, du côté des piscines, fait suite à une recommandation urgente d’un expert ayant évalué l’état des structures.

« On savait qu’on avait des travaux à faire dans les prochaines années, mais l’expertise a confirmé qu’il fallait intervenir immédiatement. Certaines passerelles sont au-dessus d’un ruisseau, à une hauteur jugée dangereuse. Dès qu’on a eu le rapport, on a fermé », indique-t-elle.

Un appel d’offres pour la réalisation des plans et devis a récemment été lancé. Ceux-ci sont nécessaires avant toute intervention concrète sur le terrain. « On espère donner le contrat à une firme d’ingénierie dès le mois de novembre, mais il faut être réaliste : les plans ne seront pas prêts avant le début de 2026. Ensuite, il faudra lancer un nouvel appel d’offres pour les travaux. »

L’objectif de la Ville est de débuter les rénovations au printemps prochain, afin de rouvrir le secteur le plus rapidement possible. Toutefois, Mme Veilleux précise que le chantier s’échelonnera sur plusieurs années, notamment en vue des Jeux du Québec, que Saint-Georges accueillera en 2027. « Il y a des travaux urgents à faire dès maintenant, mais aussi des correctifs majeurs à moyen terme. On veut remettre les sentiers en état, qu’ils soient beaux et sécuritaires. »

Problèmes d’eau potable et avenir du casse-croûte

Outre les enjeux de sécurité, d’autres éléments ont compliqué l’accès au parc cet été, comme l’absence d’eau potable et l’installation de toilettes chimiques. Ce problème serait en voie de se régler, affirme Mme Veilleux. « On a connu des problématiques de conformité, mais un contrat a été donné lors de la dernière séance du conseil. Les travaux sont en cours et on espère que tout soit en ordre d’ici la fermeture saisonnière du parc. »

Quant à l’ancien casse-croûte, fermé depuis un certain temps, la Ville confirme qu’il pourrait être démoli. « Les propriétaires ne veulent plus s’en occuper ni le vendre. On est en pourparlers, mais il y a de fortes chances qu’il soit démoli. » En attendant, le Service des loisirs envisage d’attirer des foodtrucks l’été prochain, notamment lors d’activités spéciales ou pour les fins de semaine.