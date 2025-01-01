Un service de gériatrie sociale pour bien vieillir en Beauce

C’est avec une grande fierté que la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a annoncé aujourd’hui le déploiement d’un tout nouveau service de gériatrie sociale.

Conçu pour prévenir le vieillissement accéléré, favoriser l’autonomie et assurer le maintien à domicile, ce projet est soutenu par un réseau de partenaires, dont la Fondation AGES, le Réseau de coopération des EÉSAD, le CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que plusieurs acteurs du milieu communautaire et municipal. Avec cette initiative, Beauce-Sartigan devient le premier territoire de la région de Chaudière-Appalaches à implanter un service de gériatrie sociale.

« Depuis 30 ans, notre EÉSAD accompagne chaque mois plus de 2 500 clients en Beauce, grâce à l’engagement de plus de 300 employés de cœur. Déjà, 150 d’entre eux ont été formés comme sentinelles par notre navigatrice, afin de veiller avec dignité et humanité sur nos aînés. C’est exactement cela, la gériatrie sociale en action. Nous sommes fiers de faire rayonner la gériatrie sociale en Beauce-Sartigan, grâce à l’appui de précieux partenaires — principalement le CISSS-CA — qui contribuent à tisser des liens de sécurité autour de nos aînés », a affirmé Nathalie Frenette, directrice générale de la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce.

En cinq mois, 55 alertes ont déjà été reçues pour des Beaucerons ayant des besoins.

La gériatrie sociale

Le service de gériatrie sociale repose sur une équipe spécialisée composée d'une navigatrice et de sentinelles en gériatrie sociale, en contact direct avec des professionnels, bénévoles et organismes de confiance. Ensemble, ils offrent :

• des stratégies pour repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité, sans se limiter à la clientèle d’un organisme précis,

• un accompagnement personnalisé pour trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées,

• du soutien en vue d’améliorer le bien-être, encourager l’autonomie et favoriser la participation active à la vie communautaire,

• des références vers les services ou activités adaptés, renforçant le lien entre les aînés et les ressources de leur territoire.

« L'approche de gériatrie sociale est le véhicule idéal pour renforcer le soutien à domicile au Québec et prévenir la perte d'autonomie de notre population vieillissante. Grâce à une collaboration avec le CISSS Chaudière-Appalaches, nous savons que cette nouvelle équipe contribuera au vieillissement en santé de la population de la Beauce », a ajouté Élie Belley-Pelletier, directeur général de la Fondation AGES.

Grâce à une formation spécifique sur le vieillissement, les sentinelles (qui peuvent être des travailleurs de la santé, des proches aidants ou n’importe quel citoyen intéressé) sont capables de démystifier des problématiques chez les aînés qu’ils côtoient pour prévenir un vieillissement trop rapide. Ils peuvent ensuite entrer en contact avec le service gériatrie sociale de la Coopérative pour qu'ils interviennent.

Par exemple, l’aide à domicile a remarqué que madame X ne marche pas très bien depuis quelques jours, alors elle prévient la navigatrice de son observation. Cette dernière mentionne à son tour la problématique à l’infirmière qui ira rencontrer madame X chez elle pour savoir d’où vient son problème. De cette façon, un service adapté sera offert à madame X pour éviter que cela ne s’envenime et qu’elle tombe et se brise la hanche.

Résolument axé sur l’humain, ce modèle agit comme un véritable filet de sécurité pour les familles et les proches aidants de la région.

« Le CISSS de Chaudière-Appalaches est heureux de contribuer à ce projet de gériatrie sociale, qui vient renforcer l’offre de services cliniques et communautaires pour les aînés.

Ensemble, nous unissons nos expertises afin de favoriser le maintien à domicile et de prévenir l’isolement, dans le respect des besoins de chaque personne », a conclu Julie Émond, Directrice, Direction du continuum soutien à domicile et partenariat communautaire SAPA.