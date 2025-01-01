Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 20 septembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre
Beauce Brasse
Course à pieds.
Où: 818, rue des Loisirs - Saint-Elzéar
Quand: dès 12h
12e Défi des 4 Versants
Avec 14 combats.
Où: Stade municipal - Saint-Zacharie
Quand: dès 7h30
Grand Gala de boxe
Avec 14 combats.
Où: Stade municipal - Saint-Zacharie
Quand: dès 18h30
Dimanche 21 septembre
Match des Condors hockey
Ils reçoivent le Collège Français de Longueuil.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: À 14h
Saint-Éphrem en course
Courses de 2, 5 et 10 km.
Où: Départ rang St-Jean-Baptiste — Saint-Éphrem
Quand: Dès 9h