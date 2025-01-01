Nous joindre
Une nouvelle étape

Le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic passe à l'évaluation

durée 14h00
20 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic franchit une nouvelle étape en passant à la phase d'évaluation, a annoncé le gouvernement fédéral, samedi.

Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a indiqué par voie de communiqué que l'Office des transports du Canada (OTC) a reçu la demande officielle de l'opérateur ferroviaire, permettant au projet de passer dans cette nouvelle phase.

La demande déposée inclut les études environnementales, les rapports de consultation ainsi qu’un plan de surveillance des puits, précise le communiqué de Transports Canada.

«On va sortir la voie ferrée du centre-ville de Lac-Mégantic. Le projet de la voie de contournement se concrétise de plus en plus, maintenant que l’application du projet est officiellement déposée à l’Office des transports du Canada. L’OTC a maintenant toute l’information nécessaire pour évaluer le projet et débuter le processus de consultations publiques», a affirmé M. MacKinnon, dans le même document.

Transports Canada rapporte que la construction de la voie de contournement débutera une fois que les autorisations réglementaires auront été obtenues, incluant celles de l'OTC.

Le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic, en Estrie, est au cœur des préoccupations depuis l'accident ferroviaire qui a touché la ville en 2013. Au petit matin du 6 juillet 2013, un train transportant 72 wagons-citernes de pétrole a déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic, faisant 47 morts.

Une grande partie du centre-ville de la municipalité a été détruite et environ 2000 personnes ont dû être évacuées.

La voie de contournement sera d'une longueur de 12,5 kilomètres, peut-on lire sur le site web du gouvernement fédéral. Le choix du tracé, diffusé en 2018, «permet de sortir l'emprise ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic et de réduire le nombre de bâtiments à proximité de la voie ferrée», indique le fédéral.

Une fois la voie de contournement construite, la voie ferrée existante sera démantelée. Au besoin, les terrains acquis seront décontaminés, puis transférés aux municipalités de Frontenac, de Lac-Mégantic et de Nantes.

