Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de mai.

Vendredi 16 mai



De nouvelles installations sportives inaugurées à l'École Jésus-Marie

Près d'une centaine de personnes, comprenant des invités, des donateurs et des dignitaires, ont assisté, hier, à l’inauguration officielle des nouvelles installations sportives de l'École Jésus-Marie de Beauceville.



Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux reposent en l'église Saint-Georges

Les portes de l'église Saint-Georges étaient toutes grandes ouvertes, hier à 15 h, pour accueillir les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux.



Le Groupe Matra célèbre ses 25 ans en affaires

Cette année marque le 25e anniversaire du Groupe Matra, une entreprise familiale de fabrication de composants de portes et de fenêtres en pin.

Samedi 17 mai

Un deuxième service de garde en communauté à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Le CPE Au Jardin de Dominique a annoncé ce vendredi que le ministère de la Famille a approuvé le dépôt de son quatrième projet-pilote pour la communauté de la MRC Beauce-Centre.

Démonstration des pompiers réussie à l'Expo St-Prosper

Nombreux sont les citoyens venus assister à la démonstration des pompiers organisée dans le cadre de l’Expo St-Prosper ce samedi.

Dimanche 18 mai

Alexandre Béland Ouellette court 10km en uniforme pour honorer ses pairs

Le Beauceron Alexandre Béland Ouellette a couru 10 kilomètres avec son équipement de pompiers lors de l’événement Courir St-Gédéon ce samedi.

Lundi 19 mai

Charline Bourque remporte l'or aux Championnats canadiens ouverts

La judoka Charline Bourque a remporté une médaille d'or lors des Championnats canadiens ouverts qui se tiennent en ce moment à Calgary, en Alberta. La sportive de Saint-Georges concourrait dans la catégorie des -70kg.

Le mont Adstock en processus de redressement financier

La Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock, qui gère la station de ski et le terrain de golf situés dans la région des Appalaches, a déposé un avis d’intention de faire une proposition, selon les informations rapportées par Le Journal de Québec ce lundi 19 mai.

Mardi 20 mai

Projet Appalaches–Bas-Saint-Laurent : la Beauce dans le corridor à l’étude

Hydro-Québec a dévoilé, ce vendredi 20 mai, le corridor envisagé pour sa future ligne de transport d’électricité à 315 kilovolts (kV), qui reliera les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent sur environ 260 kilomètres. Le projet inclut également la construction d’un poste électrique à 315 kV, dans le cadre de son plan de renforcement du réseau principal.

RCM célèbre 25 ans d’innovation et de croissance

En 2025, le Groupe RCM célèbre avec fierté 25 ans d’existence, marquant un quart de siècle de croissance, d’innovation et d’engagement.

Le directeur général des Festivités Western de Saint-Victor remercié

Le comité organisateur des Festivités Western de Saint-Victor a annoncé, ce lundi 19 mai, avoir mis à pied son directeur général, Bryan Gingras. Cette décision, prise par le conseil d’administration, vise à assurer « la stabilité et la qualité » de l’édition 2025, qui se tiendra du 21 au 27 juillet.

Un nouveau projet d'envergure pour l'AIS Beauce-Sartigan

L'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan a annoncé officiellement l'acquisition d'une nouvelle bâtisse.

Mercredi 21 mai

Deux clubs FADOQ de la région médaillés d'or

Les Clubs FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec) de la région se sont démarqués au cours de deux compétitions ce mois-ci.

Il faut «consulter adéquatement» la population, dit le BAPE

«Les municipalités qui s’engagent dans le développement éolien sur leur territoire en partenariat public-privé devraient s’obliger à transmettre une information préalable, transparente et éclairée à leurs commettantes et commettants. [En outre] l’appui unanime au projet éolien ne dispense pas les municipalités de consulter adéquatement [leur population].» C'est un des faits saillants qui ressort du rapport de la commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui vient d'être rendu public sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, à la suite d'une consultation ciblée tenue en février.

Jeudi 22 mai

Beauce Carnaval: un employé gravement blessé à Baie-Comeau

Un employé de Beauce Carnaval aurait subi des blessures très graves, mercredi soir à Baie-Comeau, après avoir été heurté par un manège en opération.

Le directeur général en congé «pour des raisons personnelles»

Depuis le début du mois de mai, le directeur général de la MRC Beauce-Centre, Jacques Bussières, est en congé «pour des raisons personnelles». C'est ce qu'a confirmé le préfet, Jonathan Bolduc, lorsque questionné à ce sujet par EnBeauce.com, lors de la séance du conseil des maires tenue hier soir (mercredi).

Vendredi 23 mai

Plus de 600 élèves relèvent le Défi 4 km

Plus de 600 jeunes des écoles Dionne et Monseigneur-Fortier de Saint-Georges ont participé au Défi 4 km qui s'est tenu le 16 mai.

Saint-Joseph-de-Beauce termine 2024 avec un surplus de 1,47 M$

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a terminé l’année 2024 avec un important surplus budgétaire de 1 469 943 $, principalement attribuable à des revenus d’opération supplémentaires non anticipés lors de l’élaboration du budget. Ce bilan a été présenté lors de la séance du conseil municipal du 12 mai.

Samedi 24 mai

Mario Roy confronte les quatre autres candidats à la chefferie du PLQ

Le jeudi 22 mai, le producteur agricole de Saint-Jules, Mario Roy, a participé au quatrième débat public des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Ainsi, il a eut l'opportunité de présenter ses idées devant quelques citoyens de la région à l'Université Laval à Québec.

Dimanche 25 mai

L'objectif de collecte dépassé à la Marche pour l’Alzheimer

La 18e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine, qui a eu lieu ce dimanche matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, a récolté quelque 26 256 $.

Lundi 26 mai

Nouveau CPE de 62 places à Frampton

Dans le cadre d'une journée portes ouvertes, c'est samedi que l'on a procédé à l'inauguration officielle de l’installation du CPE des Petits Pommiers et celui de La Becquée dans la municipalité de Frampton.

Le Café du Mille-Lieux, nouveau carrefour social et culturel en Beauce

Après plus de deux ans de préparation et huit mois de travaux, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Sud a inauguré officiellement, ce lundi 26 mai, le Café du Mille-Lieux, un espace communautaire, culturel et formateur situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Mardi 27 mai

Le Festival beauceron de l’érable persiste et signe

Malgré une météo exécrable, le Festival beauceron de l’érable s'est déroulé tant bien que mal cette fin de semaine à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Mercredi 28 mai

Près de 20 000 $ en bourses à neuf athlètes de la Beauce

Neuf athlètes de la Beauce ont obtenu près de 20 000 $ au total en bourses d'études, dans le cadre de la remise annuelle de bourses d’études et de dons aux organismes de bienfaisance de la Fondation Nordiques.

L'entreprise Royal Mat condamnée à payer près de 40 000 $ d'amende

L'entreprise de recyclage de caoutchouc, Royal Mat, devra verser doit la somme totale de 38 316 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.

Jeudi 29 mai

Bilan 2024 du CEB : immigration, IA et dynamisme économique à l’honneur

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté ce mardi 28 mai, au Club de golf Saint-Georges, le bilan de ses activités 2024.

Vendredi 30 mai

Luc Provençal rend hommage au Régiment de la Chaudière

À l’occasion des « affaires courantes » (rubrique déclarations des députés) du mercredi 28 mai à l’Assemblée nationale du Québec, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a rendu hommage au Régiment de la Chaudière, toujours présent en Chaudière-Appalaches à Beauceville et Lévis.

Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la Villa des Pins

Passionné d’automobile, le Beauceron Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la populaire Villa des pins, à Notre-Dame-des-Pins.

Samedi 31 mai

Services ambulanciers en Beauce : des défis persistants malgré les efforts

En mai, le Vérificateur général du Québec a dressé un constat alarmant sur l’état des services ambulanciers dans la province. À l’échelle du Québec, 45 % des appels urgents génèrent des temps de réponse supérieurs à 10 minutes — un délai critique dans les cas où chaque seconde compte.