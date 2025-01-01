Un élan de solidarité pour les personnes aînées de Beauceville 

Le projet communautaire Merci d’être là a rassemblé la communauté beaucevilloise, le samedi, 13 décembre, dans un bel élan de solidarité.

En effet, près de 70 boîtes repas et réconfort ont été distribuées à des personnes aînées vivant seules à Beauceville, grâce à l’engagement d’une équipe de bénévoles, accompagnée du maire, Patrick Mathieu, de membres du conseil municipal et de l’équipe de la Vie communautaire.

Chaque boîte contenait une soupe maison préparée avec soin par le Cercle de Fermières de Beauceville, une œuvre d’art unique réalisée par les 70 élèves de l’École de Léry dans le cadre d’un projet scolaire, ainsi que du thé, de la tisane et diverses douceurs, ainsi que des pensées pour réchauffer le cœur.

Les boîtes ont été réalisées grâce à la contribution financière de la Ville de Beauceville et du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Les personnes bénéficiaires ont été inscrites de façon anonyme par un proche, un voisin ou une connaissance au cours du mois de novembre. Par cette initiative, le projet Merci d’être là souhaite rappeler aux personnes vivant seules que, durant la période des Fêtes, la communauté est présente et solidaire, et que chacun mérite de se sentir entouré et inclus dans la magie des célébrations.

La Ville de Beauceville tient à souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une belle nouvelle année à toute la population et à les remercier pour leur participation aux diverses activités réalisées en 2025!

Source: Caroline Pépin, Responsable Vie communautaire