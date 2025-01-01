Nous joindre
Entrevue vidéo avec l'Abbé Alain Pouliot

Six rassemblements pour définir l'avenir de trois paroisses

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les membres des 27 communautés, qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud, seront invités, en début d'année 2026, à des rencontres pour «écrire l'avenir de leur église.»

L’objectif principal de ces rassemblements sera d’assurer la suite de la réflexion amorcée lors du Forum inter paroissial tenu en avril 2025, a expliqué le curé et modérateur des paroisses de Saint-Georges-de-Sartigan, Saint-Jean-Paul II et Notre-Dame-des-Amériques, Alain Pouliot, en entrevue avec EnBeauce.com.

Six grands rassemblements d'une journée, répartis dans les trois paroisses, se tiendront entre janvier et mars sous le thème Et si c'était moi qui écrivais l'avenir de mon église?

«Nous prendrons du temps pour échanger sur l’avenir de nos communautés et de mettre à profit des initiatives pour continuer de faire vivre ces dernières», a expliqué l'abbé Pouliot.

Chaque rassemblement se tiendra le dimanche, à compter de 9 h 30, avec du temps de prière et de louange, la célébration de la messe, un temps de partage fraternel autour d’un repas et, en après-midi, du travail en ateliers sur les trois thèmes désignant la vie de paroisse: l’administration, la célébration des rites de la vie, (du baptême aux funérailles en passant par la messe, la célébration des mariages et des sacrements), ainsi que les dimensions fraternelles et sociales de la vie chrétienne.

Voici les dates et lieux des six rassemblements:

Paroisse Saint-Jean-Paul-II

Dimanche 18 janvier
Église de Saint-Gédéon, pour les cinq communautés. 

Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan

Dimanche 8 février
Église l’Assomption, pour les deux communautés de Saint-Georges, ainsi que celles de Saint-Jean-de-Lalande et Saint-René.

Dimanche 15 février
Église de Saint-Simon-les-Mines, avec les communautés de Saint-Benjamin et de Notre-Dame-de-la-Providence (Notre-Dame-des-Pins). 

Dimanche 15 mars
Église de Saint-Zacharie, avec les communautés de Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Côme, et Saint-Philibert. 

Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Dimanche 1er mars
Église de La Guadeloupe, avec les communautés de Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Saint-Évariste, et Saint-Hilaire-de-Dorset.

Dimanche 22 mars
Église de Saint-Sébastien, avec les communautés de Saint-Vital (Lambton), Sainte-Martine (Courcelles), et Saint-Samuel (Lac Drolet).

De plus amples informations seront aussi transmises par le bulletin paroissial, lors des prônes et sur les réseaux sociaux des trois paroisses.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'abbé Alain Pouliot, qui a profité de l'occasion pour livrer son message pastoral du Temps des fêtes.

