Entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges

Route 204: des actions concrètes pour réduire les accidents

durée 12h00
23 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Des améliorations en matière de sécurité routière ont été réalisées par le gouvernement du Québec, sur la Route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges.

C’est ce qui a été présenté ce mardi matin par le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien.

Ces actions font suite à une étude de sécurité routière réalisée par le Ministère au printemps 2025, qui a permis d’identifier des améliorations possibles sur ce tronçon de 26,5 km, excluant le secteur urbain de Saint-Martin. 

« Il y a moins d’un an, j’ai pris l’initiative de créer une cellule pour améliorer la sécurité entre Saint-Martin et Saint-Georges. Très vite, nous avons élargi jusqu’à Saint-Gédéon et nous annonçons aujourd’hui une première phase d’actions pour accroître la sécurité sur cet axe fort important de la Beauce », a mentionné Samuel Poulin.

Les mesures comprennent ainsi l’installation de délinéateurs (des lumières en bord de route) pour mieux guider les automobilistes dans les courbes ainsi que la mise à jour de la signalisation et du marquage au sol afin de bonifier les endroits plus sensibles. Une zone de dépassement a notamment été diminuée. 

À cela s’ajoute la mise en place d’un panneau de sensibilisation à l’importance de respecter la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Martin, à l’entrée de la route 204.

Enfin, un radar pédagogique mobile a été installé pendant l’été. Celui-ci permet de conscientiser les usagers de la route à l’adoption d’un comportement sécuritaire. Il n’est toutefois pas exclu d’en ajouter d’autres ou d’installer un radar mobile ou fixe, sur le territoire.

« Ces premières actions sont significatives, notamment parce qu’elles modifient certaines zones de dépassements. Cependant, il est important de rappeler que la responsabilité citoyenne demeure fondamentale pour éviter les accidents », a ajouté le député qui a aussi précisé qu’il s’agissait d’une première phase et que d’autres mesures suivraient. 

Notons qu’entre janvier 2010 et décembre 2021, il y a eu 570 accidents sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Gédéon. « Ce qui en fait une route parmi les plus accidentogènes de Beauce-Sud, d’où l’importance de la prioriser. » Ce chiffre représente:
- 13 blessés graves,
- 118 blessés légers,
- 337 dommages matériels majeurs,
- 99 dommages matériels mineurs.

Aussi, entre janvier 2022 et décembre 2024, il y a eu trois accidents mortels.

« Une collision est une collision de trop », a conclu Alexandre Perreault, Capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges. « On voit déjà une amélioration puisqu’il n’y a eu aucun accident mortel depuis le mois d’avril. »

