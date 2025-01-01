Route 204: des actions concrètes pour réduire les accidents

Des améliorations en matière de sécurité routière ont été réalisées par le gouvernement du Québec, sur la Route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges.

C’est ce qui a été présenté ce mardi matin par le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien.

Ces actions font suite à une étude de sécurité routière réalisée par le Ministère au printemps 2025, qui a permis d’identifier des améliorations possibles sur ce tronçon de 26,5 km, excluant le secteur urbain de Saint-Martin.

« Il y a moins d’un an, j’ai pris l’initiative de créer une cellule pour améliorer la sécurité entre Saint-Martin et Saint-Georges. Très vite, nous avons élargi jusqu’à Saint-Gédéon et nous annonçons aujourd’hui une première phase d’actions pour accroître la sécurité sur cet axe fort important de la Beauce », a mentionné Samuel Poulin.

Les mesures comprennent ainsi l’installation de délinéateurs (des lumières en bord de route) pour mieux guider les automobilistes dans les courbes ainsi que la mise à jour de la signalisation et du marquage au sol afin de bonifier les endroits plus sensibles. Une zone de dépassement a notamment été diminuée.

À cela s’ajoute la mise en place d’un panneau de sensibilisation à l’importance de respecter la limite de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Martin, à l’entrée de la route 204.

Enfin, un radar pédagogique mobile a été installé pendant l’été. Celui-ci permet de conscientiser les usagers de la route à l’adoption d’un comportement sécuritaire. Il n’est toutefois pas exclu d’en ajouter d’autres ou d’installer un radar mobile ou fixe, sur le territoire.

« Ces premières actions sont significatives, notamment parce qu’elles modifient certaines zones de dépassements. Cependant, il est important de rappeler que la responsabilité citoyenne demeure fondamentale pour éviter les accidents », a ajouté le député qui a aussi précisé qu’il s’agissait d’une première phase et que d’autres mesures suivraient.

Notons qu’entre janvier 2010 et décembre 2021, il y a eu 570 accidents sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Gédéon. « Ce qui en fait une route parmi les plus accidentogènes de Beauce-Sud, d’où l’importance de la prioriser. » Ce chiffre représente:

- 13 blessés graves,

- 118 blessés légers,

- 337 dommages matériels majeurs,

- 99 dommages matériels mineurs.

Aussi, entre janvier 2022 et décembre 2024, il y a eu trois accidents mortels.

« Une collision est une collision de trop », a conclu Alexandre Perreault, Capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges. « On voit déjà une amélioration puisqu’il n’y a eu aucun accident mortel depuis le mois d’avril. »