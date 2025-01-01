Richard Bizier est l'invité du prochain déjeuner de l'AQDA

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches (BEA) se tiendra le mardi 7 octobre prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill à Saint-Georges.

Le thème de la conférence sera « Demeurer chez soi en toute sécurité ». Richard Bizier, directeur de Télé-Surveillance Santé Chaudière-Appalaches (TSS-CA) sera l'invité de cette rencontre. « Télé-Surveillance Santé entend participer au maintien à domicile et dans la communauté des personnes en perte d’autonomie ou à risque sur le plan biopsychosocial dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Ses solutions visent à favoriser le recouvrement, le maintien et l’amélioration de l’autonomie et de la santé chez soi », a mentionné l'organisation.

Les produits et services de TSS-CA s’adressent à des personnes de tous âges en perte d’autonomie, ayant des problèmes de santé ou des déficiences physiques, ou qui souhaitent simplement bénéficier d’un sentiment de sécurité à la maison.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30.

Pour renseignements complémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.

