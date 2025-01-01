Le Groupe CAMBI à vélo pour le Tour Paramedic Ride

Ce sont 22 cyclistes du groupe CAMBI qui prendront part au Tour Paramedic Ride, un événement annuel rendant hommage aux paramédics décédés en service et honorant leur mémoire.

Au total, ce sont plus de 200 participants à travers la province qui circuleront entre Saint-Georges, Victoriaville et Lac-Mégantic cette fin de semaine.

Un circuit de plus de 350 km les attend pour amasser des fonds pour le Monument commémoratif national des paramédics.

« Relever ce défi ensemble est notre façon de dire à nos collègues décédés qu’ils ne seront jamais oubliés et de sensibiliser la population à l’importance du bien-être des intervenants de première ligne », de dire Cédric Chouinard, Directeur aux opérations.

Le public est invité à soutenir cette cause en contribuant à deux organismes essentiels au mieux-être des intervenants d’urgence et de leur famille : la CASA, un organisme dédié au mieux-être psychologique et émotionnel des intervenants d’urgence ainsi que de leurs proches et la Vigile, une maison de thérapie qui propose des services professionnels de soutien aux intervenants en situation d’urgence et à leur famille.