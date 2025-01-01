Journée portes ouvertes à la caserne incendie de Saint-Georges

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, la Ville de Saint-Georges tiendra une journée portes ouvertes de sa caserne le samedi 4 octobre prochain, de 13 h à 16 h.

Le Service de la sécurité incendie accueillera les citoyens dans sa caserne ultramoderne, visitée à de nombreuses reprises par des représentants de services incendies de partout en Amérique du Nord. Un kiosque de prévention sera également accessible pour en apprendre davantage en matière de sécurité.

Les visiteurs pourront aussi découvrir les nouveautés en termes d’équipements incendie. De plus, tout au cours de la journée, les enfants pourront s’amuser dans les jeux gonflables.

La caserne incendie se situe au 11275, boulevard Lacroix.

Précisons que la Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 5 au 11 octobre prochain.