Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une initiative du Bercail et de la MDJ

Le projet «Mauve» accompagne les personnes en situation d’itinérance

durée 16h15
24 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Depuis le début du printemps, un service particulier d'accompagnement des personnes en situation d’itinérance est en opération sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

En effet, le Projet MAUVE, qui signifie Mobiliser, Accompagner et s’Unir avec les personnes en  situation de Vulnérabilisé et d’Exclusion, est une initiative de l'organisme Au Bercail et de la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, qui ont d’ailleurs beaucoup collaboré pour aider de la meilleure façon possible les personnes en situation d’itinérance, plus particulièrement celles qui vivent dans des tentes ou autres abris de fortune.

Au départ, les équipes ont travaillé à faire en sorte que ces personnes puissent aller vers les services d’hébergement du Bercail, que ce soit les services réguliers ou les lits d’urgence.

C'est dans les derniers mois, suivant une réflexion commune vers une stratégie qui permettrait  d’améliorer ensemble l'intervention auprès de ces personnes, que ce projet a pris racine.

L'objectif est d’améliorer le filet de sécurité sociale entourant les personnes vulnérables visées, de mieux les rejoindre et ainsi bonifier les services en réduction des méfaits qu’ils reçoivent. De plus, les deux groupes dédient au moins une travailleuse de rue à temps plein, à l’intervention auprès des personnes itinérantes hors refuge du territoire.  

La complémentarité entre les deux organismes est tangible et les efforts pour faire progresser ces services utiles pour les citoyens très vulnérables de la communauté se poursuivront.

Fondé en 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus  vulnérables, qui comprend la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, ainsi que la soupe populaire. Pour sa part, la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan offre de nombreux services en promotion et  prévention de la santé, principalement pour les jeunes de 12 à 17 ans. À cela s’ajoute le service de travail de rue, et ce depuis 1995.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Journée portes ouvertes à la caserne incendie de Saint-Georges

Publié à 13h00

Journée portes ouvertes à la caserne incendie de Saint-Georges

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, la Ville de Saint-Georges tiendra une journée portes ouvertes de sa caserne le samedi 4 octobre prochain, de 13 h à 16 h. Le Service de la sécurité incendie accueillera les citoyens dans sa caserne ultramoderne, visitée à de nombreuses reprises par des représentants de services incendies ...

LIRE LA SUITE
Le Groupe CAMBI à vélo pour le Tour Paramedic Ride

Publié à 10h00

Le Groupe CAMBI à vélo pour le Tour Paramedic Ride

Ce sont 22 cyclistes du groupe CAMBI qui prendront part au Tour Paramedic Ride, un événement annuel rendant hommage aux paramédics décédés en service et honorant leur mémoire. Au total, ce sont plus de 200 participants à travers la province qui circuleront entre Saint-Georges, Victoriaville et Lac-Mégantic cette fin de semaine. Un circuit de ...

LIRE LA SUITE
Route 204: des actions concrètes pour réduire les accidents

Publié hier à 12h00

Route 204: des actions concrètes pour réduire les accidents

Des améliorations en matière de sécurité routière ont été réalisées par le gouvernement du Québec, sur la Route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges. C’est ce qui a été présenté ce mardi matin par le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge