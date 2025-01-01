Le projet «Mauve» accompagne les personnes en situation d’itinérance

Depuis le début du printemps, un service particulier d'accompagnement des personnes en situation d’itinérance est en opération sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

En effet, le Projet MAUVE, qui signifie Mobiliser, Accompagner et s’Unir avec les personnes en situation de Vulnérabilisé et d’Exclusion, est une initiative de l'organisme Au Bercail et de la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, qui ont d’ailleurs beaucoup collaboré pour aider de la meilleure façon possible les personnes en situation d’itinérance, plus particulièrement celles qui vivent dans des tentes ou autres abris de fortune.

Au départ, les équipes ont travaillé à faire en sorte que ces personnes puissent aller vers les services d’hébergement du Bercail, que ce soit les services réguliers ou les lits d’urgence.

C'est dans les derniers mois, suivant une réflexion commune vers une stratégie qui permettrait d’améliorer ensemble l'intervention auprès de ces personnes, que ce projet a pris racine.

L'objectif est d’améliorer le filet de sécurité sociale entourant les personnes vulnérables visées, de mieux les rejoindre et ainsi bonifier les services en réduction des méfaits qu’ils reçoivent. De plus, les deux groupes dédient au moins une travailleuse de rue à temps plein, à l’intervention auprès des personnes itinérantes hors refuge du territoire.

La complémentarité entre les deux organismes est tangible et les efforts pour faire progresser ces services utiles pour les citoyens très vulnérables de la communauté se poursuivront.

Fondé en 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables, qui comprend la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, ainsi que la soupe populaire. Pour sa part, la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan offre de nombreux services en promotion et prévention de la santé, principalement pour les jeunes de 12 à 17 ans. À cela s’ajoute le service de travail de rue, et ce depuis 1995.