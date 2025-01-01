Appel à la solidarité féminine en Beauce-Etchemins

La Beauce et les Etchemins s’apprêtent à faire résonner leur voix en faveur de la justice sociale et de l’égalité des genres lors de la Marche mondiale des femmes qui se tiendra à Québec le samedi 18 octobre prochain.

Toutes les femmes de la région sont invitées à se joindre à cette action de solidarité internationale qui a pour but de promouvoir :

- le droit des filles et des femmes de vivre en paix et en sécurité;

- le droit des filles et des femmes de pouvoir faire leurs propres choix;

- le droit à un revenu décent garantissant une autonomie économique aux femmes;

- le droit à un accès gratuit et universel à des services publics de qualité;

- le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux des humains, des communautés et de la biodiversité.

Une brève action collective aura d’abord lieu aux Chutes de la Chaudière à 10h. Puis, la Marche débutera à midi à l’Assemblée nationale. Le parcours de 2 km est relativement plat et le site est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Pour les femmes de la Beauce et des Etchemins intéressées à participer, deux autobus quitteront l’église de l’Assomption à Saint-Georges Est à 8 h 30 avec des arrêts prévus à Beauceville et Sainte-Marie. Le retour à Saint-Georges est prévu pour 18 h 30. Les organisatrices invitent les participantes à apporter un lunch pour dîner dans l’autobus, ainsi que des collations et des bouteilles d’eau réutilisables. Par souci de sécurité et de confort, les chaises et parapluies ne sont pas permis dans l’autobus.

L’évènement envoie un puissant message: toutes les femmes peuvent unir leurs forces pour rappeler que l’égalité des genres reste un combat d’actualité. Dans un contexte mondial où les droits acquis sont de plus en plus remis en question, cette mobilisation est l’occasion de faire front commun et de rappeler que la solidarité féminine peut changer les choses. Le 18 octobre, la Beauce et les Etchemins marcheront auprès des femmes du monde entier pour faire avancer l’égalité.

Ateliers de fabrication de pancartes

En préparation à la Marche, deux ateliers créatifs sont proposés afin de réaliser pancartes et banderoles : le mardi 30 septembre en soirée et le vendredi 10 octobre en après-midi. Les participantes peuvent s’y inscrire au 418 227-4037.

Les participantes intéressées peuvent s'inscrire à l’adresse suivante : laverandacf.com/event-details/marche-mondiale-des-femmes-2025-1 ou par téléphone au 418 227-4037. Pour toute question ou pour signaler la présence d’enfants dans l’autobus, il suffit de communiquer directement avec l’équipe d’organisation à ce même numéro.