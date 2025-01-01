Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Depuis hier soir

Une grève nationale du STTP paralyse Postes Canada

durée 08h30
26 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale, ce jeudi 25 septembre fin de journée, à la suite de l’annonce gouvernementale sur la transformation de Postes Canada.

Cette mobilisation entraîne une interruption complète des services postaux à travers le pays. Durant cet arrêt de travail, le traitement et la livraison du courrier ainsi que des colis sont suspendus.

Plusieurs bureaux de poste seront également fermés, et les garanties de service sont levées pour les articles déjà en circulation. Aucune nouvelle livraison ne sera acceptée par l’entreprise tant que la grève nationale ne sera pas levée.

« Le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés durant la grève nationale », indique Postes Canada, qui précise que les articles actuellement dans le réseau seront sécurisés et livrés dès la reprise des activités.

Toutefois, même une grève de courte durée risque d’avoir des effets durables. « Il faudra un certain temps avant que le traitement et la livraison reviennent à la normale », prévient l’entreprise.

Les clients sont invités à suivre l’évolution de la situation en consultant la page dédiée aux négociations sur le site postescanada.ca/negociations.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 26 au 28 septembre?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 26 au 28 septembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 26 septembre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
Appel à la solidarité féminine en Beauce-Etchemins

Publié hier à 10h00

Appel à la solidarité féminine en Beauce-Etchemins

La Beauce et les Etchemins s’apprêtent à faire résonner leur voix en faveur de la justice sociale et de l’égalité des genres lors de la Marche mondiale des femmes qui se tiendra à Québec le samedi 18 octobre prochain. Toutes les femmes de la région sont invitées à se joindre à cette action de solidarité internationale qui a pour but de promouvoir ...

LIRE LA SUITE
Le projet «Mauve» accompagne les personnes en situation d’itinérance

Publié le 24 septembre 2025

Le projet «Mauve» accompagne les personnes en situation d’itinérance

Depuis le début du printemps, un service particulier d'accompagnement des personnes en situation d’itinérance est en opération sur le territoire de la ville de Saint-Georges. En effet, le Projet MAUVE, qui signifie Mobiliser, Accompagner et s’Unir avec les personnes en  situation de Vulnérabilisé et d’Exclusion, est une initiative de l'organisme ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge