Une grève nationale du STTP paralyse Postes Canada

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale, ce jeudi 25 septembre fin de journée, à la suite de l’annonce gouvernementale sur la transformation de Postes Canada.

Cette mobilisation entraîne une interruption complète des services postaux à travers le pays. Durant cet arrêt de travail, le traitement et la livraison du courrier ainsi que des colis sont suspendus.

Plusieurs bureaux de poste seront également fermés, et les garanties de service sont levées pour les articles déjà en circulation. Aucune nouvelle livraison ne sera acceptée par l’entreprise tant que la grève nationale ne sera pas levée.

« Le courrier et les colis ne seront pas traités ni livrés durant la grève nationale », indique Postes Canada, qui précise que les articles actuellement dans le réseau seront sécurisés et livrés dès la reprise des activités.

Toutefois, même une grève de courte durée risque d’avoir des effets durables. « Il faudra un certain temps avant que le traitement et la livraison reviennent à la normale », prévient l’entreprise.

Les clients sont invités à suivre l’évolution de la situation en consultant la page dédiée aux négociations sur le site postescanada.ca/negociations.