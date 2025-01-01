La célébration du Tour Paramedic Ride en images

Plus de 220 paramédics ont participé au Tour Paramedic Ride Québec qui s’ouvrait et se terminait sur le terrain du groupe Cambi à Saint-Georges cette fin de semaine.

Entre vendredi et dimanche, les participants ont roulé sur un parcours de plus de 350 kilomètres en mémoire de leurs collègues décédés dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour soutenir celles et ceux qui souffrent en silence, notamment du stress post-traumatique.

« C’est beau à voir d’être ensemble pour la même cause », a mentionné Julie Nadeau de La Vigile. « La cause de la santé mentale c’est super important parce que vous êtes super exposés aux événements traumatiques! » Elle a précisé que les paramédics sont exposés à environ 600 événements traumatiques au cours de leur carrière tandis que pour un citoyen lambda c’est 2 à 3.

Cette année, une pensée toute particulière a été dédiée à Olivier Blouin, décédé lors de l’écrasement d’un hélicoptère d’Airmedic le 20 juin dernier. Depuis 1989, le Québec a perdu quatre paramédics civils et quatre paramédics militaires, parmi les 55 paramédics canadiens ayant perdu la vie en service. Au-delà des risques physiques liés à leur profession, les paramédics sont confrontés régulièrement à des situations laissant parfois d’importantes séquelles psychologiques. Le Tour Paramedic Ride Québec profite de cette mobilisation pour rappeler cet enjeu et porter la voix des intervenants auprès des décideurs publics.

Une participation hors norme

Notons que cette édition marque un record de participation. « D’année en année, notre événement prend de l’ampleur et de plus en plus de paramédics se lancent le défi de parcourir des centaines de kilomètres avec et pour leurs collègues. Nous sommes très fiers de rassembler autant de gens pour cette cause essentielle, celle d’honorer les paramédics qui ont donné leur vie pour venir en aide à la population. Grâce à cette randonnée, notre souhait de voir ce mémorial se concrétiser se fait davantage connaître auprès de la population et des décideurs », a mentionné Damien Ferrari, organisateur du Tour Paramedic Ride Québec.

Une trentaine de véhicules d’urgence ont accompagné le cortège lors de cette 9e édition québécoise. Claude Lachance, directeur général du groupe Cambi, a justement remercié et félicité tous les participants et intervenants de l’événement pour leur engagement.

Le Tour Paramedic Ride Québec est un rendez-vous annuel pour les intervenants et les services ambulanciers de la province. Il vise à amasser des fonds afin de contribuer à ériger un monument commémoratif national à Ottawa, dédié à la mémoire des paramédics canadiens décédés en service.