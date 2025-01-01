Nous joindre
Groupe Espérance et Cancer

Le Calendrier de l’espoir 2026 est lancé

29 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Ce sont quelque 1000 copies du Calendrier de l'espoir 2026 qui sont maintenant disponibles pour soutenir le financement de l'organisme Groupe Espérance et Cancer.

Le lancement de cette nouvelle et 10e édition s'est effectué aujourd'hui aux locaux du groupe à Saint-Georges.

Encore une fois, près d'une vingtaine de personnes atteintes de cancer, et leurs proches, se sont prêtées à l'exercice d'être photographiées, pour devenir des sources d’inspiration à chaque mois de l'année.

Elles et ils sont Louise Thibaudeau (Janvier), Louiselle Maheux et Mario Faucher (Février) Colette Roy (Mars), Carol Veilleux et Lisette Morin (Avril), Anne Bernard et Yvan St-Hilaire (Mai), Francine Nadeau et Renald Fillion (Juin), Karen Paradis (Juillet), Claude Blanchet (Août), Romy Couture (Septembre), Roger Longchamps et Valérie Bolduc (Octobre), Diane Pouliot (Novembre), de même que Johanne Lessard et ses deux petites filles (Décembre).

Les clichés qui apparaissent dans le calendrier ont été pris par Marie-Claude Therrien, photographe professionnelle, alors que la production a été menée par Mathieu Giguère, propriétaire du Groupe Audaz. 

Au nombre des partenaires, on compte Desjardins, Armand Lapointe Équipement, Fleuriste Giguère inc., Garage Armand Nadeau, Cuisitec, Meuble Poirier, Services à domicile des Etchemins, Manac, Usine Sartigan, Rotobec, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, Groupe Audaz, Restaurant à la bonne fringale, Le resto Saint-Ben’s, Les habitations Jos Lessard, Familiprix Beauceville Stéphanie Lessard et Jean-François Lafrance, IGA Rodrigue & Filles et IGA Rodrigue & Filles Extra.

Les calendriers sont en vente au coût de 20$. Ils sont disponibles au bureau de l’organisme (Place 90, bureau 250, à Saint-Georges), sur sa boutique en ligne web  (www.esperanceetcancer.org), auprès des participantes et des participants au calendrier, et  différents points de vente à Saint-Zacharie, Lac-Etchemin et Saint-Éphrem.

Pour information supplémentaire, composez le 418 227-1607 (Saint-Georges) ou encore le 418 625-2607 (Lac-Etchemin).

 

 

 

 

