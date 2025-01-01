Près de 1 000 participants en Beauce à la Journée du parrainage civique

En Beauce, près de 1 000 personnes ont participé à la Journée québécoise du parrainage civique, qui a été célébrée le samedi 27 septembre.

Plus précisément, les activités ont eu lieu au Verger les Roy de la Pomme, dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, à Saint-Georges, à l'initiative de Parrainage Jeunesse de la Beauce-Etchemins.

Le site du verger s’est transformé en un véritable terrain de jeu familial: maquillage, sculptures de ballons, jeux gonflables, ateliers de danse, de cirque et de percussions animés par les artistes du Solstice Festival, ont fait le bonheur de tous, rapportent les organisateurs. C'est Claude Busque qui a assuré l'animation musicale tout au long de la journée, tandis que le concours photo, en plein cœur du verger, a ajouté une touche mémorable à cette grande fête.

Cette activité s’inscrivait dans une mobilisation provinciale, alors que partout au Québec, les membres du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) ont organisé des événements pour souligner la Journée québécoise du parrainage civique. En Beauce, cette 5e présentation de l'activité a été l’une des plus rassembleuses à ce jour.

«Nous avons vécu une édition exceptionnelle. L’énergie des participants, la mobilisation des familles et la présence de la communauté démontrent clairement que le parrainage civique a un impact réel et positif chez nous», a affirmé Maëva Gay, présidente du conseil d'administration de l'organisme régional.

Un hommage aux Roy de la Pomme

Lors de la journée, Parrainage Jeunesse a aussi souligné la contribution de ses partenaires, dont l’apport exceptionnel du verger Les Roy de la Pomme. L’organisme a notamment remis un cadre photo souvenir des quatre premières éditions de l’organisme à cette entreprise familiale enracinée à Saint-Georges depuis maintenant 40 ans.

«Depuis cinq ans, les copropriétaires, Lise Breton et Elphège Roy, accueillent avec une grande générosité lors de la Journée québécoise du parrainage civique. Leur engagement envers leur communauté est remarquable. Nous les remercions sincèrement pour leur hospitalité et leur précieuse contribution au succès de cette journée rassembleuse», a signalé le directeur général, Jean-François Fecteau.

Rappelons que depuis 1983, Parrainage Jeunesse agit en Beauce-Etchemins pour tisser des liens humains durables. L’organisme soutient les jeunes dans leur développement personnel à travers un programme de mentorat, en plus d’offrir le Service d’entraide Mamie-Soleil, un réseau de bénévoles qui appuient les familles après la naissance de nouveau-nés.