Mercredi 15 octobre

Parents d’Anges Beauce-Etchemins invite la population à sa porte ouverte

1 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Parents d’Anges Beauce-Etchemins, un organisme qui offre du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et à leurs proches, invite la population à sa porte ouverte le mercredi 15 octobre prochain entre 10h et 17h.

Afin de souligner la Journée mondiale et nationale du deuil périnatal, l’équipe propose de faire connaissance par un rallye découverte permettant aux visiteurs de découvrir l’organisme, de participer à un atelier créatif et plus encore.

Rappelons qu’il est question de deuil périnatal lors du décès d’un enfant survenant pendant la grossesse, à l’accouchement ou dans les premières semaines de vie. Il touche environ une grossesse sur quatre au Québec. Pourtant ce type de deuil est peu reconnu socialement. Nommons qu’il concerne aussi les personnes qui traversent des enjeux de fertilité ou d’infertilité. Elles se retrouvent souvent isolées et incomprises à la suite des difficultés rencontrées. 

Cet événement est gratuit et ouvert à toute la population. Le local se trouve au 120 112e Rue Bureau 203 à Saint-Georges.

Pour en apprendre d'avantage sur cet organisme, consulter la page Facebook www.facebook.com/pabeauce

