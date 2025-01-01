Le Rappel prépare son 6e souper-bénéfice Oktoberfest

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 6e soirée-bénéfice Oktoberfest, de l’organisme Le Rappel, prévue le mercredi 15 octobre.

L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges à compter de 17 h 30.

Cette année, l'activité se tient sous la présidence d’honneur de Kim Proteau, de la lunetterie Aux Barniques du Coin.

Le groupe local Crossroads se chargera de l'ambiance musicale tout au long de la soirée.

Outre la cueillette de fonds, cet événement permet de promouvoir la mission de l'organisme —qui accueille avec respect toute personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale — ainsi que les services offerts auprès de la population de la MRC Beauce-Sartigan. De plus, le montant amassé sera redistribué aux membres, pour répondre à des besoins spécifiques durant leur parcours.

Les billets sont en vente au coût de 75$ l'unité. On peut se les procurer en communiquant par téléphone avec Le Rappel (418 227-2025, poste 1031) ou en ligne sur lerappel.org