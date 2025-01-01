Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Journée «Portes ouvertes»

Plus de 2 000 visiteurs à la caserne de pompiers de Saint-Georges

durée 16h15
5 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pas moins de 2 000 visiteurs ont circulé, hier, à la caserne des pompiers de Saint-Georges, dans le cadre de l'activité annuelle de Portes ouvertes

« Ça n'a pas dérougi de tout l'après-midi», a indiqué le directeur du Service de sécurité incendie de la capitale beauceronne, Frédéric Morin, à l'issue de l'événement qui se tient en cette Semaine de la prévention des incendies.

De très nombreuses jeunes familles s'étaient donné rendez-vous pour voir ces installations ultra-modernes, qui abritent des équipements d'intervention sophistiqués, parmi les plus performants d'Amérique du Nord.

Plusieurs stations dans le bâtiment permettaient d'en apprendre davantage sur le service qui dépasse largement la simple intervention pour éteindre des feux.

Outre le fait que les enfants pouvaient grimper dans certains engins, la Maison de la famille Beauce-Etchemins a collaboré à l'organisation, en installant des kiosques de jeux et en distribuant des présents.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nouveaux locaux pour la FADOQ régionale

Publié à 15h00

Nouveaux locaux pour la FADOQ régionale

C’est ce samedi 4 octobre qu'a eu lieu l’inauguration des nouveaux bureaux de la FADOQ régions de Québec et  Chaudière-Appalaches, en présence de Guy Bonneau et Michel  Beaumont, respectivement président du conseil d’administration et directeur général, du regroupement régional. La bâtisse, qui a été achetée, située sur la rue Frank-Carrel à ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 27 septembre Rébecca Veilleux publie son premier roman: Immortel, le refuge Après plus d'une dizaine d’années à y penser, à l’écrire et à le modifier, Rébecca Veilleux a finalement publié son premier ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié hier à 6h00

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 4 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge