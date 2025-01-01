Plus de 2 000 visiteurs à la caserne de pompiers de Saint-Georges

Pas moins de 2 000 visiteurs ont circulé, hier, à la caserne des pompiers de Saint-Georges, dans le cadre de l'activité annuelle de Portes ouvertes.

« Ça n'a pas dérougi de tout l'après-midi», a indiqué le directeur du Service de sécurité incendie de la capitale beauceronne, Frédéric Morin, à l'issue de l'événement qui se tient en cette Semaine de la prévention des incendies.

De très nombreuses jeunes familles s'étaient donné rendez-vous pour voir ces installations ultra-modernes, qui abritent des équipements d'intervention sophistiqués, parmi les plus performants d'Amérique du Nord.

Plusieurs stations dans le bâtiment permettaient d'en apprendre davantage sur le service qui dépasse largement la simple intervention pour éteindre des feux.

Outre le fait que les enfants pouvaient grimper dans certains engins, la Maison de la famille Beauce-Etchemins a collaboré à l'organisation, en installant des kiosques de jeux et en distribuant des présents.