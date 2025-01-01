Nous joindre
Québec/Chaudière-Appalaches

Nouveaux locaux pour la FADOQ régionale

5 octobre 2025
5 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

C’est ce samedi 4 octobre qu'a eu lieu l’inauguration des nouveaux bureaux de la FADOQ régions de Québec et  Chaudière-Appalaches, en présence de Guy Bonneau et Michel  Beaumont, respectivement président du conseil d’administration et directeur général, du regroupement régional.

La bâtisse, qui a été achetée, située sur la rue Frank-Carrel à Québec. Les espaces sont deux fois plus grand, avec plus de salles de formation et de réunion.

«Depuis longtemps, les gens avaient de la difficulté à trouver nos bureaux. Mais  maintenant, ce sera facile, nous sommes visibles à partir de Charest, ça fait toute la différence», a signalé M. Beaumont,

