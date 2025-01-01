Grève tournante dès samedi chez Postes Canada

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé qu’il passera à une grève tournante à compter du samedi 11 octobre, 6 h, heure locale. Cette décision marque un changement de stratégie, après plusieurs jours de grève nationale.

Dans un message adressé à ses membres ce jeudi 9 octobre, la présidente nationale du STTP, Jan Simpson, a indiqué que ce passage à des moyens de pression ciblés vise à relancer le traitement et la livraison du courrier, tout en poursuivant les négociations pour de meilleures conventions collectives.

« Les travailleurs et travailleuses des postes préféreraient de loin obtenir des conventions collectives et livrer le courrier plutôt que de faire du piquetage », a-t-elle déclaré, ajoutant que le syndicat n’avait pas eu d’autre choix face à ce qu’il considère comme une volonté de démantèlement du service postal public.

Le STTP dénonce notamment les dernières offres de Postes Canada, qu’il qualifie « d’attaque en règle » contre les services publics, les droits des travailleurs et les emplois de qualité. Le syndicat s’en prend aussi à l’annonce du gouvernement fédéral, le 25 septembre, qui permettrait selon lui de réduire la portée du service postal à travers le pays.

Des discussions sont prévues la semaine prochaine entre le STTP et l’équipe du ministre responsable, Joël Lightbound. Le syndicat remercie la population pour son soutien, ainsi que le NPD et le Bloc Québécois, qui ont réclamé des comptes au gouvernement libéral.

Les sections locales concernées par les grèves tournantes seront informées à l’avance. Le STTP affirme vouloir poursuivre la mobilisation pour protéger les services postaux et les emplois dans toutes les régions du pays.