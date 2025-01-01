Plus de 70 participants au rendez-vous «Nourrir nos communautés»

Plus de 70 acteurs et actrices de la région de Chaudière-Appalaches se sont réunis à Lévis, le 7 octobre, pour participer à la première édition du rendez-vous Nourrir nos communautés, organisée avec le soutien de la Table de concertation régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV).



Cette journée de concertation a permis de poser les bases d’une nouvelle gouvernance régionale en sécurité alimentaire, plus agile et axée sur l’action collective.

Animée dans un esprit d’ouverture et de collaboration, elle a réuni des partenaires des milieux communautaire, municipal, agricole, de la santé et de l’éducation autour d’un objectif commun: favoriser un accès équitable, durable et digne à une alimentation saine pour toutes et tous.

Le droit à l’alimentation

La conférence de Jessica Dufresne et Béatrice Nadeau, du Regroupement des cuisines collectives du Québec, a permis de mieux comprendre les fondements du droit à l’alimentation et les leviers possibles pour le reconnaître au Québec.

Les échanges ont souligné l’importance d’agir à tous les niveaux – local, régional et national –afin de garantir ce droit fondamental et de renforcer la résilience des systèmes alimentaires.

Par ailleurs, à travers des ateliers participatifs, on a identifié des objectifs stratégiques prioritaires pour les deux prochaines années, notamment:

— réduire le gaspillage alimentaire;

— améliorer l’accès physique et économique aux aliments sains et locaux;

— renforcer l’ancrage municipal des enjeux alimentaires.

De nombreuses idées concrètes ont émergé, telles que la mutualisation de plateformes de vente locale, la création de marchés publics mobiles, le glanage collectif, la mise en place de cartes d’achat préchargées, le soutien aux commerces de proximité ou encore des programmes d’alimentation scolaire.

«Cette journée a démontré la force du réseau et la volonté partagée de construire des solutions locales et durables. C’est ensemble que nous pourrons faire une réelle différence», a souligné Florence Nappert, membre du comité organisateur, à l'issue de l'événement.

Le comité de liaison travaillera, au cours des prochains mois, à transformer les idées générées en projets concrets. Un Petit Rendez-vous aura lieu l’an prochain, afin de faire le point sur les avancées et d’alimenter la mobilisation régionale.

Vers une cohérence régionale

Dans la continuité de cette démarche, la TIR-SHV souligne également la tenue prochaine de la Journée régionale du sport 2025, organisée par l’URLS Chaudière-Appalaches, le 21 octobre, au Centre de loisirs Atkinson à Scott.

Cet événement viendra poursuivre la réflexion régionale sur les saines habitudes de vie, cette fois sous l’angle de l’activité physique et du loisir.