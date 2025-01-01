Le Train des Fêtes de retour à Lac-Mégantic

Le train des Fêtes du Canadien Pacifique sera de retour à Lac-Mégantic le 23 novembre prochain à midi.

Il s'agit du quatrième passage de ce train mythique dans la capitale du granit. Les wagons décorés seront visibles sur la rue Cartier, entre la rue Lemieux et la rue Maisonneuve afin de réjouir petits et grands, en prévision des fêtes de Noël à venir.

Lors de l'arrêt, les spectateurs auront droit à une prestation musicale de Tyler Shaw et Brittany Kennell.

Rappelons que le Train des Fête, qui en est à sa 27ᵉ année d’existence, collecte des fonds et des denrées alimentaires dans l’ensemble du réseau CPKC au Canada et aux États-Unis, afin de soutenir les banques alimentaires communautaires et de faire une réelle différence pour les familles dans le besoin.