Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un partenariat avec Sittelle Mazda

Prêt d'une voiture à l'ADOberge Chaudière-Appalaches

durée 12h00
14 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le concessionnaire Sittelle Mazda, de Saint-Georges, met gracieusement un véhicule à la disposition de l’organisme L’ADOberge Chaudière-Appalaches, pour une période d'un an. 

Ce geste de générosité facilitera grandement les opérations quotidiennes du groupe communautaire. La voiture sera notamment utilisée pour accompagner les jeunes hébergés lors d’activités et pour assurer la récupération hebdomadaire de denrées alimentaires chez Moisson Beauce. 

Rappelons que l’ADOberge Chaudière-Appalaches est une organisation qui offre un service d’hébergement  temporaire gratuit pour les adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés. Dans la dernière année, ce sont plus  de 150 jeunes qui ont été accueillis dans les maisons de Lévis et de Saint-Georges. Unique ressource d’hébergement jeunesse 24/7 en Chaudière-Appalaches, elle compte 16 lits pour desservir l’ensemble  du territoire. 

«Nous croyons fermement que ce partenariat contribuera à renforcer les efforts de  l’ADOberge pour offrir un environnement encadrant et respectueux, où les jeunes peuvent bénéficier de services  gratuits et adaptés à leurs besoins. En soutenant cette initiative, Sittelle Mazda s’engage à promouvoir le bien être des jeunes de notre communauté et à encourager des changements positifs dans leur vie», a mentionné  Alexandre Bourret, directeur général de Sittelle Mazda, lors de la remise des clés.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le gouvernement du Québec n'en fait pas assez pour les adolescents, selon un sondage

Publié hier à 16h15

Le gouvernement du Québec n'en fait pas assez pour les adolescents, selon un sondage

Environ la moitié des Québécois estiment que le gouvernement de la province n'en fait pas assez pour les adolescents, selon un récent sondage Léger commandé par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ). À un an des élections provinciales, le RMJQ demande aux partis politiques de s'engager concernant les enjeux qui touchent ces ...

LIRE LA SUITE
Plus de 70 participants au rendez-vous «Nourrir nos communautés»

Publié le 12 octobre 2025

Plus de 70 participants au rendez-vous «Nourrir nos communautés»

Plus de 70 acteurs et actrices de la région de Chaudière-Appalaches se sont réunis à Lévis, le 7 octobre, pour participer à la première édition du rendez-vous Nourrir nos communautés, organisée avec le soutien de la Table de concertation régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV). Cette journée de concertation a permis de poser les bases ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 11 octobre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 4 octobre Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan Notons que pour la MRC Beauce-Sartigan, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Alain Veilleux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge