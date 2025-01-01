Prêt d'une voiture à l'ADOberge Chaudière-Appalaches

Le concessionnaire Sittelle Mazda, de Saint-Georges, met gracieusement un véhicule à la disposition de l’organisme L’ADOberge Chaudière-Appalaches, pour une période d'un an.

Ce geste de générosité facilitera grandement les opérations quotidiennes du groupe communautaire. La voiture sera notamment utilisée pour accompagner les jeunes hébergés lors d’activités et pour assurer la récupération hebdomadaire de denrées alimentaires chez Moisson Beauce.

Rappelons que l’ADOberge Chaudière-Appalaches est une organisation qui offre un service d’hébergement temporaire gratuit pour les adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés. Dans la dernière année, ce sont plus de 150 jeunes qui ont été accueillis dans les maisons de Lévis et de Saint-Georges. Unique ressource d’hébergement jeunesse 24/7 en Chaudière-Appalaches, elle compte 16 lits pour desservir l’ensemble du territoire.

«Nous croyons fermement que ce partenariat contribuera à renforcer les efforts de l’ADOberge pour offrir un environnement encadrant et respectueux, où les jeunes peuvent bénéficier de services gratuits et adaptés à leurs besoins. En soutenant cette initiative, Sittelle Mazda s’engage à promouvoir le bien être des jeunes de notre communauté et à encourager des changements positifs dans leur vie», a mentionné Alexandre Bourret, directeur général de Sittelle Mazda, lors de la remise des clés.