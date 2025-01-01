Don de 11 500 déjeuners à Moisson Beauce

Le concessionnaire Beauce Mitsubishi vient de renouveler son engagement, auprès de la banque alimentaire Moisson Beauce, avec un don de 11 500 déjeuners qui ont été remis à l’organisme.

Le geste est posé pour soutenir les familles vivant une situation d’insécurité alimentaire. À l’échelle du pays, grâce à la participation de l’ensemble des concessionnaires Mitsubishi du Canada, c’est plus de 300 000 $ qui seront remis cette année.

«Vous ne le savez peut-être pas, mais 36,5 % de la clientèle que nous aidons sont des enfants. C’est incroyablement élevé. Alors, des déjeuners comme vous avez offert, c’est très important et ça va permettre aux enfants d’apprendre le ventre plein. Merci Beauce Mitsubishi pour votre don», a salué Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

La direction de Beauce Mitsubishi invite aussi la population à donner, si elle en a la possibilité, en se rendant sur le site web de la banque alimentaire régionale [www.moissonbeauce.qc.ca/don-regulier), qui œuvre depuis plus de 30 ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir, en collaboration avec 48 organismes du territoire.