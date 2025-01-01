La 36e Nuit des sans-abri se tiendra vendredi à Saint-Georges

La 36e Nuit des sans-abri se tiendra vendredi 17 octobre, partout à travers la province, dont ici à Saint-Georges.

Cet événement gratuit et familial invite la population à faire preuve de solidarité envers les personnes ayant vécu ou vivant en situation d’itinérance.

Le comité organisateur formé par l'organisme Au Bercail, la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et le CJE Beauce-Sud donne rendez-vous aux intéressés dans la cour arrière du Bercail au 12165, 2e avenue à compter de 18h. Cette soirée vise à faire comprendre les réalités vécues par les personnes en situation d’itinérance et démontrer un mouvement de solidarité.

Lors de la Nuit des sans-abri de Saint-Georges il sera possible de découvrir la première exposition « La longue nuit des sans-abri », réalisée par un artiste local. Il y aura également une activité de sensibilisation et comme à l’habitude, café, bouillon et collations.

La Nuit des sans-abri est fière de compter, pour la deuxième année, sur Samian comme porte-parole provincial. Artiste engagé, il porte un message d’égalité et de respect, inspiré par son vécu, lui qui a retrouvé son père alors que celui-ci était en situation d’itinérance. Son regard humain nous rappelle que chacun et chacune mérite d’être traité avec dignité.