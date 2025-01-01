Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Parents d’Anges Beauce-Etchemins

Fête des Anges: un geste symbolique pour les enfants partis trop tôt

durée 08h00
16 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Parents d’Anges Beauce-Etchemins convie la population à la 11e Fête des Anges qui aura lieu samedi 18 octobre, de 13 h à 15 h 30, sur l’île Pozer à Saint-Georges.

L’organisme souligne ainsi la Journée mondiale et québécoise de sensibilisation au deuil périnatal ayant lieu le 15 octobre de chaque année.

Lors de cet événement, les participants seront invités à planter un bulbe de tulipe à la mémoire de l’enfant parti trop tôt. Aussi, ils pourront échanger avec d’autres personnes qui partagent ce même vécu.

« Mentionnons que le deuil périnatal est trop souvent encore incompris et banalisé. Poser un geste concret en mémoire de l’enfant décédé ou du projet de parentalité qui ne se déroule pas comme prévu contribue au cheminement ainsi qu’à la reconstruction personnelle », a expliqué Diane Dulac, directrice générale de l'organisme.

S’adressant à toute la population de la Beauce et des Etchemins, l'événement se veut une occasion de réunir les personnes touchées par cette réalité dans un élan de douceur et de solidarité. Les personnes souhaitant participer sont invitées à s'inscrire via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins ou directement par téléphone.

Rappelons, en terminant, que le deuil périnatal se définit par la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours de la première année de la vie. Il touche environ une grossesse sur quatre. Il est aussi question des personnes touchées par des enjeux de fertilité et/ou d’infertilité. Une personne sur six y sera confrontée au cours de sa vie.

Le deuil périnatal est méconnu. Les personnes se trouvent trop souvent isolées et incomprises dans leurs parcours.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Qu'adviendra-t-il de l'église l'Assomption?

Publié hier à 17h30

Qu'adviendra-t-il de l'église l'Assomption?

Une assemblée publique est prévue, ce lundi 20 octobre, sur l'avenir de l'église l'Assomption de Saint-Georges. C'est le Comité de consultation et d’organisation locale de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, qui a convoqué cette rencontre afin de faire le point sur la situation. Les paroissiens auront l’occasion de prendre connaissance des ...

LIRE LA SUITE
Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Publié hier à 13h00

Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Un montant de 484 500$, sera remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, afin de bonifier sa mission auprès des jeunes de la région. C'est le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de ...

LIRE LA SUITE
Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

Publié hier à 11h00

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) a adressé une nouvelle lettre ouverte au premier ministre du Canada, Mark Carney, ce mardi 14 octobre, pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur la gestion du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Cette demande survient dans un contexte de vives critiques quant à la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge