Fête des Anges: un geste symbolique pour les enfants partis trop tôt

Parents d’Anges Beauce-Etchemins convie la population à la 11e Fête des Anges qui aura lieu samedi 18 octobre, de 13 h à 15 h 30, sur l’île Pozer à Saint-Georges.

L’organisme souligne ainsi la Journée mondiale et québécoise de sensibilisation au deuil périnatal ayant lieu le 15 octobre de chaque année.

Lors de cet événement, les participants seront invités à planter un bulbe de tulipe à la mémoire de l’enfant parti trop tôt. Aussi, ils pourront échanger avec d’autres personnes qui partagent ce même vécu.

« Mentionnons que le deuil périnatal est trop souvent encore incompris et banalisé. Poser un geste concret en mémoire de l’enfant décédé ou du projet de parentalité qui ne se déroule pas comme prévu contribue au cheminement ainsi qu’à la reconstruction personnelle », a expliqué Diane Dulac, directrice générale de l'organisme.

S’adressant à toute la population de la Beauce et des Etchemins, l'événement se veut une occasion de réunir les personnes touchées par cette réalité dans un élan de douceur et de solidarité. Les personnes souhaitant participer sont invitées à s'inscrire via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins ou directement par téléphone.

Rappelons, en terminant, que le deuil périnatal se définit par la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours de la première année de la vie. Il touche environ une grossesse sur quatre. Il est aussi question des personnes touchées par des enjeux de fertilité et/ou d’infertilité. Une personne sur six y sera confrontée au cours de sa vie.

Le deuil périnatal est méconnu. Les personnes se trouvent trop souvent isolées et incomprises dans leurs parcours.