Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Un montant de 484 500$, sera remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, afin de bonifier sa mission auprès des jeunes de la région.

C'est le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

La somme, qui représente «une hausse significative» comparativement aux argents versés les années précédentes, provient du programme Créneau carrefour jeunesse. Ce dernier a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 35 ans dans leur transition vers la vie adulte.

Dans Beauce-Sud, les sommes octroyées permettront de favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.

«Je tiens à saluer le leadership exceptionnel des intervenants qui œuvrent au quotidien pour propulser les rêves de nos jeunes. Tous les jours, je m’efforce d’être près d’eux et de soutenir les différents projets qui changent les vies de ces milliers de jeunes adultes», a déclaré le député-ministre.