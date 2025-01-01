Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Appui du député Samuel Poulin

Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

durée 13h00
15 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un montant de 484 500$, sera remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, afin de bonifier sa mission auprès des jeunes de la région.

C'est le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

La somme, qui représente «une hausse significative» comparativement aux argents versés les années précédentes, provient du programme Créneau carrefour jeunesse. Ce dernier a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 35 ans dans leur transition vers la vie adulte.

Dans Beauce-Sud, les sommes octroyées permettront de favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels. 

«Je tiens à saluer le leadership exceptionnel des intervenants qui œuvrent au quotidien pour propulser les rêves de nos jeunes. Tous les jours, je m’efforce d’être près d’eux et de soutenir les différents projets qui changent les vies de ces milliers de jeunes adultes», a déclaré le député-ministre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

Publié à 11h00

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) a adressé une nouvelle lettre ouverte au premier ministre du Canada, Mark Carney, ce mardi 14 octobre, pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur la gestion du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Cette demande survient dans un contexte de vives critiques quant à la ...

LIRE LA SUITE
Don de 11 500 déjeuners à Moisson Beauce

Publié hier à 17h00

Don de 11 500 déjeuners à Moisson Beauce

Le concessionnaire Beauce Mitsubishi vient de renouveler son engagement, auprès de la banque alimentaire Moisson Beauce, avec un don de 11 500 déjeuners qui ont été remis à l’organisme. Le geste est posé pour soutenir les familles vivant une situation d’insécurité alimentaire. À l’échelle du pays, grâce à la participation de l’ensemble des ...

LIRE LA SUITE
La 36e Nuit des sans-abri se tiendra vendredi à Saint-Georges

Publié hier à 16h15

La 36e Nuit des sans-abri se tiendra vendredi à Saint-Georges

La 36e Nuit des sans-abri se tiendra vendredi 17 octobre, partout à travers la province, dont ici à Saint-Georges. Cet événement gratuit et familial invite la population à faire preuve de solidarité envers les personnes ayant vécu ou vivant en situation d’itinérance. Le comité organisateur formé par l'organisme Au Bercail, la Maison des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge