Qu'adviendra-t-il de l'église l'Assomption?

Une assemblée publique est prévue, ce lundi 20 octobre, sur l'avenir de l'église l'Assomption de Saint-Georges.

C'est le Comité de consultation et d’organisation locale de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, qui a convoqué cette rencontre afin de faire le point sur la situation.

Les paroissiens auront l’occasion de prendre connaissance des informations les plus récentes concernant l’église, dont une évaluation sur l'état de l'édifice, qui serait toujours en cours. Une période de questions suivra la présentation.

Selon deux sources qui ont contacté directement EnBeauce.com, il y aurait «une annonce majeure» faite lors de la rencontre, qui se tiendra à compter de 19 h dans l'église même.

Une troisième source parle d'une vente au secteur privé, pour transformer le lieu de culte en salle régionale de spectacles, un projet réclamé depuis plusieurs années, mais qui est constamment repoussé aux calendes grecques.

Signalons que l'église a été construite de 1950 à 1952.