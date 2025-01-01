Dix-huit pompiers honorés à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis différentes distinctions aux pompiers du Service de sécurité incendie et civile lors d’une soirée honorifique le mardi 14 octobre au Centre Frameco.

Pour l’occasion, Jason Groleau, député de Beauce et Luc Provençal, député de Beauce-Nord étaient présents pour souligner l’engagement des pompiers. De plus, le nouveau maire en fonction de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon, et le maire sortant de Saint-Joseph-des-Érables Jeannot Roy ont également pris la parole pour souligner l’excellent travail des pompiers et leur importance dans leur milieu. Alain Busque, directeur du Service de sécurité incendie et civile, a profité de l’occasion pour remercier et valoriser les membres de son équipe.

Lors de la cérémonie, 18 pompiers ont reçu une médaille pour services distingués. Cette médaille de la gouverneure générale du Canada reconnaît les hommes et les femmes qui se sont dévoués à la sécurité du public canadien grâce à un service long et exceptionnel. Près d’une dizaine de pompiers ont reçu un ruban en guise de reconnaissance de leurs années de service. Les départs à la retraite de certains pompiers ont aussi été soulignés.

Enfin, les invités ont pu visionner en primeur la nouvelle vidéo de recrutement des pompiers pour le Service de sécurité incendie et civile qui sera mise en ligne sous peu sur les différentes plateformes de communication de la Ville.