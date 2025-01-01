Une vague de chaleur humaine pour la 36e Nuit des sans-abri

Ce sont 231 personnes qui se sont réunies vendredi soir à Saint-Georges pour créer une vague de chaleur humaine dans le cadre de la 36e Nuit des sans-abri.

Organisé conjointement par l'organisme Au Bercail, la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et le CJE Beauce-Sud, cet événement visait à faire comprendre les réalités vécues par les personnes en situation d’itinérance et démontrer un mouvement de solidarité.

« C'était une très belle soirée! », a confié Émilie Vachon, agente de liaison Au Bercaill. « Cette année nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la participation bénévole de plusieurs citoyens utilisant nos services. Leur apport a permis de rendre les échanges encore plus chaleureux et a clairement démontré que c'est ensemble, peu importe pourquoi on est présent, qu'on peut tisser un filet de solidarité solide dans notre société. »

Les participants se sont réunis autour du feu pour échanger dans un esprit de bienveillance. Il y avait sur place la distribution de café, soupe et différentes collations. Ce sont 14 étudiants de la Formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé (FMS) de la polyvalente de Saint-Georges qui ont cuisiné pour l’événement. Il y a eu également des dons de nombreux manteaux, chaussures, trousses d'hygiène, tuques et cache-cous (tricotés par les élèves du service de garde et leurs éducatrices, à l’école primaire d’Adstock).

Les curieux ont pu feuilleter le journal Le boulot, réalisé par les membres du Bercail et l’Accueil inconditionnel. L’artiste qui réalise la couverture de chaque édition était même présent pour rencontrer les visiteurs.

« Ce qu’on veut c’est de tendre la main chaque jour à venir, pas juste aujourd’hui. On veut bâtir une communauté humaine et inclusive pour toutes les personnes, peu importe où elles vivent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, car la dignité c’est pas une question d’adresse », a conclu Émilie Vachon.

Comme le veut la tradition, l'œuvre incluant tous les participants sera créée dans les prochaines semaines et sera exposée à l'Accueil inconditionnel.



