Déjeuner-conférence de l'AQDA

En savoir plus sur le système de plainte dans le réseau de la santé

durée 10h00
19 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches (BEA) présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi, 4 novembre prochain avec Steve Gagné.

Steve Gagné est délégué au Commissariat aux plaintes et à la qualité des services au CISSS de Chaudière-Appalaches. Il présentera une conférence sur le thème: Le commissariat aux plaintes et à la qualité des services… Contribuons ensemble à améliorer les soins et les services, afin de démystifier le régime d’examen des plaintes.

« Comme usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec nous avons des droits rattachés aux soins et services attendus et reçus », de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches, « et un de ces droits est celui de porter plainte. »

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se tiendra de 9 h à 10 h 30, le tout au restaurant Le Baril-Grill situé au 1390, boulevard Dionne, à Saint-Georges. 

Pour renseignements complémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000. Les inscriptions sont obligatoires.
 

