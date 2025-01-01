La Grande Marche Pierre Lavoie en Beauce

La Grande Marche Pierre Lavoie s’est invitée en Beauce cette fin de semaine avec un rassemblement à Saint-Georges, Sainte-Marie et Beauceville.

Cet événement met de l’avant l’importance de l’activité physique, dans le maintien d’une bonne santé et la prévention de plusieurs maladies.

Près de 400 personnes se sont retrouvées au Parc de l'Île Pozer pour la première édition à Saint-Georges ce samedi matin. Les participants ont pu marcher sur un parcours de 2,5 km ou de 5 km, en famille ou entre amis.

« Par votre présence, vous montrez que bouger c’est prendre soin de soi et comme médecin de famille, on est bien placé pour savoir que bouger c’est le meilleur moyen de miser sur la prévention plutôt que sur la guérison », a souligné Mylène Roy, médecin de famille à Saint-Georges depuis sept ans.

À Saint-Georges, l'événement est une initiative du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, qui organisait le tout en collaboration avec la Ville de Saint-Georges, la Clinique Physio-Ergo et le Cardio-Gym.

Du côté de Beauceville, ce sont près de 300 personnes qui ont marché entre 3 et 5 km pour promouvoir les saines habitudes de vie. Il s’agissait de la 6e édition dans la municipalité. À la fin de la marche, les participants ont pu savourer entre autres une soupe de légumes cuisinée par le Cercle des fermières.

Plus de 100 000 personnes ont participé partout au Québec.

Notre journaliste s’est rendu sur place à Saint-Georges et Beauceville. Découvrez ses images dans la galerie ci-dessus.