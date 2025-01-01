Le Rappel récolte un montant de 14 500 $

C’est le mercredi 15 octobre que s’est tenu le 6e souper-bénéfice Oktoberfest de l’organisme Le Rappel, de Saint-Georges, qui a permis de récolter un montant de 14 500 $.

Avec quelque167 convives qui ont participé à l’événement, le Rock Café était à sa pleine capacité. Lors de la soirée, il y a eu le dévoilement de la vidéo corporative ainsi que de la chanson de l’organisme.

Rappelons-nous que l’événement permet de promouvoir l’organisme ainsi que leurs services auprès de la population de la MRC Beauce-Sartigan et que le montant récolté sera redistribué à leurs membres pour des besoins spécifiques durant leur parcours à l’emploi.

Toute l’équipe du Rappel tient à remercier les participants, les commanditaires et surtout la présidente d’honneur, Kim Proteau, des Barniques du Coin, ainsi que le comité organisateur de l’Oktoberfest pour leur dévouement et leur implication afin que l’événement soit un succès.

Le Rappel est un organisme à but non lucratif qui accueille avec respect toute personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Source: Mélanie Bouchard