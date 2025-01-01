Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Souper-bénéfice Oktoberfest

Le Rappel récolte un montant de 14 500 $

durée 10h00
23 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

C’est le mercredi 15 octobre que s’est tenu le 6e souper-bénéfice Oktoberfest de l’organisme Le Rappel, de Saint-Georges, qui a permis de récolter un montant de 14 500 $.

Avec quelque167 convives qui ont participé à l’événement, le Rock Café était à sa pleine capacité. Lors de la soirée, il y a eu le dévoilement de la vidéo corporative ainsi que de la chanson de l’organisme. 

Rappelons-nous que l’événement permet de promouvoir l’organisme ainsi que leurs services auprès de la population de la MRC Beauce-Sartigan et que le montant récolté sera redistribué à leurs membres pour des besoins spécifiques durant leur parcours à l’emploi.

Toute l’équipe du Rappel tient à remercier les participants, les commanditaires et surtout la présidente d’honneur, Kim Proteau, des Barniques du Coin, ainsi que le comité organisateur de l’Oktoberfest pour leur dévouement et leur implication afin que l’événement soit un succès.

Le Rappel est un organisme à but non lucratif qui accueille avec respect toute personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

Source: Mélanie Bouchard

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les célébrations de l'Halloween dans la région

Publié à 6h00

Les célébrations de l'Halloween dans la région

Voici un relevé des activités concernant la célébration de l'Halloween qui se tiendront en Beauce-Etchemin au cours des prochains jours. Jeudi 23 octobre La tragédie du 11725 Parcours d'horreur avec énigmes Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges Quand: de 19 h à 22 h Vendredi 24 octobre Cinéma ...

LIRE LA SUITE
Église l'Assomption: quatre options possibles pour la suite

Publié le 21 octobre 2025

Église l'Assomption: quatre options possibles pour la suite

La rencontre d’informations à l’église Assomption, ce lundi soir à Saint-Georges, a réuni près de 300 paroissiens venus s'informer sur les options qui se présentent quant à l’avenir du bâtiment. Des travaux ont été effectués dans les dernières années et l’ensemble de l’édifice se trouve présentement dans une bonne condition. Le plus gros problème ...

LIRE LA SUITE
Quelque 65 participants à la 11e Fête des Anges

Publié le 20 octobre 2025

Quelque 65 participants à la 11e Fête des Anges

Quelque 53 adultes et 12 enfants ont participé à la 11e Fête des Anges, qui a eu lieu samedi, sur l’île Pozer à Saint-Georges. L'événement était encore une fois organisé par Parents d’Anges Beauce-Etchemins, dans le cadre des activités entourant la Journée mondiale et québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. Lors de cet événement, les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge