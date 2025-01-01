Du 23 octobre au 1er novembre
Les célébrations de l'Halloween dans la région
Par Salle des nouvelles
Voici un relevé des activités concernant la célébration de l'Halloween qui se tiendront en Beauce-Etchemin au cours des prochains jours.
Jeudi 23 octobre
La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h
Vendredi 24 octobre
Cinéma d'Halloween
Apportez vos doudous, coussins et chaises
Où: à la salle blance, secteur St-Evariste
Quand: à 10 h le matin
Maison hantée
Pour toute la famille
Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 16 h à 20 h
Kermesse et parcours de l'horreur
Kiosques de jeux festifs et ludiques.
Où: Centre de loisirs — Saint-Elzéar
Quand: dès 18 h 30
Soirée d'horreur à Saint-Prosper
Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.
Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 18 h 30 à 21 h 30
La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h
Grange hantée
Parcours hantée avec comédiens
Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin
Quand: de 18 h à 21 h
Samedi 25 octobre
Fête familiale d'Halloween
Ateliers, animations, jeux gonflables, musique, etc
Où: au Parc des Berges-du-loup, 1645 rue Dumas à Saint-Côme-Linière
Quand: de 13 h à 16 h
Grange hantée
Parcours hantée avec comédiens
Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin
Quand: de 13 h à 21 h
Hallow-Fest
Animations en présence de la famille Adams
Où: à la place de la Seigneurie à Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 15 h 30
Maison hantée
Pour toute la famille
Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 16 h à 20 h
Fête de l'Halloween
Animations, sentiers et bricolages.
Où: au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges
Quand: de 16 h à 21 h
Maison hantée
Rictus circus
Où: à la salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph, à Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 22 h
Fête d'Halloween
Concours, spectacle et animations
Où: Au centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 21 h
Capsule historique macabre
Histoire conté par Rémi L. Duchêne pour les 12 ans et plus
Où: salle Emile Larochelle au centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: à 18 h 30
Soirée d'horreur à Saint-Prosper
Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.
Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 18 h 30 à 21 h 30
La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h
Dimanche 26 octobre
La sorcière enchantée
Spectacle gratuit pour enfants
Où: au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30
Panique à la piscine
Célébrer halloween en maillot de bain
Où: à la piscine de la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 14 h 15 à 16 h
Vendredi 31 octobre
Beauceville
Samedi 1er novembre
Beauceville