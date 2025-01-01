Les célébrations de l'Halloween dans la région

Voici un relevé des activités concernant la célébration de l'Halloween qui se tiendront en Beauce-Etchemin au cours des prochains jours.

Jeudi 23 octobre

La tragédie du 11725

Parcours d'horreur avec énigmes

Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges

Quand: de 19 h à 22 h

Vendredi 24 octobre

Cinéma d'Halloween

Apportez vos doudous, coussins et chaises

Où: à la salle blance, secteur St-Evariste

Quand: à 10 h le matin

Maison hantée

Pour toute la famille

Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie

Quand: de 16 h à 20 h

Kermesse et parcours de l'horreur

Kiosques de jeux festifs et ludiques.

Où: Centre de loisirs — Saint-Elzéar

Quand: dès 18 h 30

Soirée d'horreur à Saint-Prosper

Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 18 h 30 à 21 h 30

La tragédie du 11725

Parcours d'horreur avec énigmes

Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges

Quand: de 19 h à 22 h

Grange hantée

Parcours hantée avec comédiens

Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin

Quand: de 18 h à 21 h

Samedi 25 octobre

Fête familiale d'Halloween

Ateliers, animations, jeux gonflables, musique, etc

Où: au Parc des Berges-du-loup, 1645 rue Dumas à Saint-Côme-Linière

Quand: de 13 h à 16 h

Grange hantée

Parcours hantée avec comédiens

Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin

Quand: de 13 h à 21 h

Hallow-Fest

Animations en présence de la famille Adams

Où: à la place de la Seigneurie à Sainte-Marie

Quand: de 13 h à 15 h 30

Maison hantée

Pour toute la famille

Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie

Quand: de 16 h à 20 h

Fête de l'Halloween

Animations, sentiers et bricolages.

Où: au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges

Quand: de 16 h à 21 h

Maison hantée

Rictus circus

Où: à la salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph, à Saint-Isidore

Quand: de 18 h à 22 h

Fête d'Halloween

Concours, spectacle et animations

Où: Au centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: de 18 h à 21 h

Capsule historique macabre

Histoire conté par Rémi L. Duchêne pour les 12 ans et plus

Où: salle Emile Larochelle au centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: à 18 h 30

Soirée d'horreur à Saint-Prosper

Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: de 18 h 30 à 21 h 30

La tragédie du 11725

Parcours d'horreur avec énigmes

Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges

Quand: de 19 h à 22 h

Dimanche 26 octobre

La sorcière enchantée

Spectacle gratuit pour enfants

Où: au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30

Panique à la piscine

Célébrer halloween en maillot de bain

Où: à la piscine de la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie

Quand: de 14 h 15 à 16 h

Vendredi 31 octobre

Samedi 1er novembre

