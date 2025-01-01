Nous joindre
Du 23 octobre au 1er novembre

Les célébrations de l'Halloween dans la région

Par Salle des nouvelles

Voici un relevé des activités concernant la célébration de l'Halloween qui se tiendront en Beauce-Etchemin au cours des prochains jours.

Jeudi 23 octobre

La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h

Vendredi 24 octobre

Cinéma d'Halloween
Apportez vos doudous, coussins et chaises
Où: à la salle blance, secteur St-Evariste
Quand: à 10 h le matin

Maison hantée
Pour toute la famille
Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 16 h à 20 h

Kermesse et parcours de l'horreur
Kiosques de jeux festifs et ludiques.
Où:  Centre de loisirs — Saint-Elzéar
Quand: dès 18 h 30

Soirée d'horreur à Saint-Prosper
Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.
Où:  Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 18 h 30 à 21 h 30

La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h

Grange hantée
Parcours hantée avec comédiens
Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin
Quand: de 18 h à 21 h

Samedi 25 octobre

Fête familiale d'Halloween
Ateliers, animations, jeux gonflables, musique, etc
Où: au Parc des Berges-du-loup, 1645 rue Dumas à Saint-Côme-Linière
Quand: de 13 h à 16 h

Grange hantée
Parcours hantée avec comédiens
Où: au 329, 14e rang à Saint-Benjamin
Quand: de 13 h à 21 h

Hallow-Fest
Animations en présence de la famille Adams
Où: à la place de la Seigneurie à Sainte-Marie
Quand: de 13 h à 15 h 30

Maison hantée
Pour toute la famille
Où: au Centre d'interprétation Maison J-A Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 16 h à 20 h

Fête de l'Halloween
Animations, sentiers et bricolages.
Où: au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges
Quand: de 16 h à 21 h

Maison hantée
Rictus circus
Où: à la salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph, à Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 22 h 

Fête d'Halloween
Concours, spectacle et animations
Où: Au centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 21 h

Capsule historique macabre
Histoire conté par Rémi L. Duchêne pour les 12 ans et plus
Où: salle Emile Larochelle au centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: à 18 h 30

Soirée d'horreur à Saint-Prosper
Des frissons à tous les visiteurs qui oseront passer les portes.
Où:  Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: de 18 h 30 à 21 h 30

La tragédie du 11725
Parcours d'horreur avec énigmes
Où: à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, à Saint-Georges
Quand: de 19 h à 22 h

Dimanche 26 octobre

La sorcière enchantée
Spectacle gratuit pour enfants
Où: au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: à 10 h 30 et à 13 h 30

Panique à la piscine
Célébrer halloween en maillot de bain
Où: à la piscine de la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie
Quand: de 14 h 15 à 16 h

Vendredi 31 octobre

Beauceville

Samedi 1er novembre

Beauceville

