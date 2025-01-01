Église l'Assomption: quatre options possibles pour la suite

La rencontre d’informations à l’église Assomption, ce lundi soir à Saint-Georges, a réuni près de 300 paroissiens venus s'informer sur les options qui se présentent quant à l’avenir du bâtiment.

Des travaux ont été effectués dans les dernières années et l’ensemble de l’édifice se trouve présentement dans une bonne condition. Le plus gros problème à ce jour réside dans la détérioration majeure du clocher.

En effet, des problèmes mineurs y ont été détectés il y a deux ans, mais la situation s’est aggravée avec le temps. Pour des raisons d’assurance, la tour a été sécurisée et la circulation à proximité a été fermée. Suite aux études menées par la firme d'ingénierie WSP, il faudrait trouver les sources d’infiltration d’eau qui accélèrent la fragilité du clocher et les réparer. Cependant, que l’on choisisse de tout démonter pour tout remonter ou bien de démonter et de remonter avec une partie recouverte de panneaux métalliques, le budget à prévoir est d’environ 1,5 millions de dollars.

Cette somme représente un investissement hors norme pour la communauté qui doit déjà trouver 187 000 $ d’ici la fin de l’année pour équilibrer son budget.

Vendre l’église?

Un groupe d’entrepreneurs relié aux Amants de la scène se serait manifesté avec un projet visant à transformer l’endroit en une salle de spectacle, avec des espaces réservés aux organismes communautaires et à la Fabrique. À ce stade, quelques échanges ont eu lieu, mais le projet est « très très embryonnaire » et n’a pas été chiffré.

Cependant, il est clair pour l’abbé Alain Pouliot que si ce projet devait être mené à terme, des garanties devraient être respectées pour que la pastorale puisse poursuivre ses activités.

Il estime qu’il faut pouvoir continuer d’assurer la messe ainsi que les activités paroissiales comme les rencontres pour les baptêmes ou les mariages, les cours de catéchisme, etc. Il faut également prévoir un lieu pour que les paroissiens puissent se réunir et trouver une nouvelle résidence pour les prêtres qui sont cinq à l’église l'Assomption.

Si le projet devait aller plus loin, les paroissiens seraient à nouveau consultés, car la décision doit venir d’eux. Selon leur choix et avec l'accord du diocèse, la démarche s'étendrait de toute façon sur des années. Donc pendant ce temps, il faut continuer de financer l’entretien des lieux.

Advenant la vente de l’église, 80% du montant serait remis à la communauté de l’Assomption tandis que le reste serait versé aux bénéfices des autres communautés.

Quatre options possibles

Finalement quatre options ont été proposées aux paroissiens qui ont dû répondre à un sondage en sortant de la rencontre.

Option 1: Le statu quo

Ne rien faire de particulier, continuer de fonctionner comme d’habitude sans toucher au clocher.

Option 2: Le minimum

Sécuriser la tour du clocher au plus bas coût possible et continuer d'utiliser les lieux.

Option 3: Rénover

Rénover la tour du clocher par des travaux majeurs, financés grâce à une campagne de financement spéciale.

Option 4: Voir les projet d’acquisition

Entretenir des discussions avec le groupe intéressé et établir les obligations sur le culte et la pastorale.

Le Comité de consultation et d’organisation locale de la paroisse va donc étudier les réponses données par les paroissiens pour pouvoir prendre une décision quant à l’évolution de la situation à l’église Assomption.