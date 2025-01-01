Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Bilan-Faim 2025

Un bond de 8 % des personnes soutenues par Moisson Beauce

durée 15h00
27 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Voir la galerie de photos

Le Bilan-Faim 2025 de Moisson Beauce révèle que l’insécurité alimentaire ne faiblit pas en Chaudière-Appalaches, mais continue plutôt de gagner du terrain.

«C'est alarmant comme constat. Je ne peux pas dire le contraire, je suis désolée. Faut pas dire que tout va bien, c'est pas vrai», a déclaré la directrice générale de la banque alimentaire, Marie Champagne, en entretien vidéo avec EnBeauce.com.

En poste depuis cinq ans, la dame voit la situation se dégrader, ce qui se traduit par une pression persistante sur son réseau de 48 organismes, répartis dans sept MRC du territoire administratif.

Ainsi, 6 323 personnes reçoivent chaque mois de l’aide alimentaire, un bond de 8 % par rapport à l’an dernier.

De même, pour la première fois, plus de 7 000 dépannages alimentaires sont effectués mensuellement, et quelque 25 450 repas sont servis via les cuisines communautaires et autres.

Le tiers des demandes concernent des enfants, des données qui «malheureusement» ne s'améliorent pas, se désole Mme Champagne.

Une personne aidée sur quatre travaille, mais ne parvient pas à joindre les deux bouts. Enfin, près de 50 % des dépannages alimentaires touchent des adultes vivants seuls. «Une bonne partie sont des aînés, mais il y a aussi de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui ont recours à notre soutien», a fait savoir la directrice générale.

Elle rappelle que ces chiffres témoignent de réalités régionales «bien humaines», marquées par la hausse du coût de la vie, le manque de logements abordables et les difficultés économiques que vivent les populations les plus vulnérables.

Pour Moisson Beauce, répondre à plus de demandes nécessite aussi plus de ressources humaines, plus de ressources financières, mais aussi matérielles. Comme ses autres collègues des banques alimentaires au Québec, elle estime «urgent» de mettre en place des mesures structurantes de lutte contre la pauvreté pour freiner cette progression.

Écoutez l'entrevue vidéo avec la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

«Randonner pour redonner»: une expédition porteuse d’espoir jusqu’au camp de base de l’Everest 

Publié à 10h00

«Randonner pour redonner»: une expédition porteuse d’espoir jusqu’au camp de base de l’Everest 

Une quinzaine de personnes vivront une expérience hors du commun en novembre 2026 en participant à l’expédition « Randonner pour redonner », qui les mènera jusqu’au camp de base de l’Everest. Cette initiative, portée par Carole Deschênes, directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des Etchemins au CISSS de ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 25 octobre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 18 octobre Dix-huit pompiers honorés à Saint-Joseph-de-Beauce La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis différentes distinctions aux pompiers du Service de sécurité incendie et civile lors d’une soirée ...

LIRE LA SUITE
Plus de 230 convives rassemblés pour souligner l’importance du communautaire

Publié le 25 octobre 2025

Plus de 230 convives rassemblés pour souligner l’importance du communautaire

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a réuni plus de 230 convives, jeudi soir (23 octobre), au Club de golf de Saint-Georges pour la 10e soirée reconnaissance destinée aux organismes communautaires de la région. Tenue sous le thème Une décennie de souvenir, ce cocktail dînatoire festif visait à reconnaître le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge