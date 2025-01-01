Un bond de 8 % des personnes soutenues par Moisson Beauce

Voir la galerie de photos

Le Bilan-Faim 2025 de Moisson Beauce révèle que l’insécurité alimentaire ne faiblit pas en Chaudière-Appalaches, mais continue plutôt de gagner du terrain.

«C'est alarmant comme constat. Je ne peux pas dire le contraire, je suis désolée. Faut pas dire que tout va bien, c'est pas vrai», a déclaré la directrice générale de la banque alimentaire, Marie Champagne, en entretien vidéo avec EnBeauce.com.

En poste depuis cinq ans, la dame voit la situation se dégrader, ce qui se traduit par une pression persistante sur son réseau de 48 organismes, répartis dans sept MRC du territoire administratif.

Ainsi, 6 323 personnes reçoivent chaque mois de l’aide alimentaire, un bond de 8 % par rapport à l’an dernier.

De même, pour la première fois, plus de 7 000 dépannages alimentaires sont effectués mensuellement, et quelque 25 450 repas sont servis via les cuisines communautaires et autres.

Le tiers des demandes concernent des enfants, des données qui «malheureusement» ne s'améliorent pas, se désole Mme Champagne.

Une personne aidée sur quatre travaille, mais ne parvient pas à joindre les deux bouts. Enfin, près de 50 % des dépannages alimentaires touchent des adultes vivants seuls. «Une bonne partie sont des aînés, mais il y a aussi de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui ont recours à notre soutien», a fait savoir la directrice générale.

Elle rappelle que ces chiffres témoignent de réalités régionales «bien humaines», marquées par la hausse du coût de la vie, le manque de logements abordables et les difficultés économiques que vivent les populations les plus vulnérables.

Pour Moisson Beauce, répondre à plus de demandes nécessite aussi plus de ressources humaines, plus de ressources financières, mais aussi matérielles. Comme ses autres collègues des banques alimentaires au Québec, elle estime «urgent» de mettre en place des mesures structurantes de lutte contre la pauvreté pour freiner cette progression.

Écoutez l'entrevue vidéo avec la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne.