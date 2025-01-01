Nous joindre
Tim Hortons

La campagne des biscuits sourire a rapporté 39 476$ à Saint-Georges

durée 12h00
11 décembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La campagne des biscuits sourire des Fêtes a permis d'amasser un montant de 39 476$ dans les Tim Hortons de Saint-Georges.

Du 17 au 23 novembre, toute une communauté s’est mobilisée pour soutenir deux causes qui touchent le cœur des familles d’ici. En effet, cette somme a été partagée également entre Ouvre ton cœur à l’espoir, qui accompagne des enfants gravement malades de Beauce-Etchemins et leur famille, et la Fondation des camps Tim Hortons, qui offre des séjours transformateurs à des jeunes vivant des situations difficiles.

« Cette campagne est un moment privilégié où l’on constate à quel point notre communauté se rassemble pour faire une différence. Voir les gens participer avec autant d’enthousiasme, année après année, c’est extrêmement touchant. Merci également aux employés de Nous TV qui sont venus faire des biscuits et nous offrir une belle visibilité », a souligné Vicky Poulin, propriétaire des restaurants Tim Hortons associés à cette campagne.

Pendant toute la semaine, une trentaine de bénévoles se sont relayés chaque matin afin de prêter main-forte à la confection des biscuits. Parmi eux, plusieurs membres de l’équipe de CAUCA, qui ont généreusement offert leur temps et leur énergie.

« Nous avons passé de très beaux moments à préparer les biscuits sourire pour soutenir ces causes importantes. L’ambiance dans les restaurants de Vicky est toujours accueillante, organisée et agréable. On sent une équipe soudée, et on y travaille vraiment bien. C’est une belle expérience de bénévolat », a raconté Isabelle Busque, fille du fondateur de CAUCA et d’Ouvre ton cœur à l’espoir, aujourd’hui impliquée au conseil d’administration.

Les personnes souhaitant soutenir Ouvre ton cœur à l’espoir peuvent aussi le faire en tout temps sur le site internet de l'organisme.
 

