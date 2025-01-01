Plus de 230 convives rassemblés pour souligner l’importance du communautaire

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a réuni plus de 230 convives, jeudi soir (23 octobre), au Club de golf de Saint-Georges pour la 10e soirée reconnaissance destinée aux organismes communautaires de la région.



Tenue sous le thème Une décennie de souvenir, ce cocktail dînatoire festif visait à reconnaître le travail exceptionnel réalisé quotidiennement par les bénévoles, les membres du personnel et les directions du milieu communautaire en Beauce et dans les Etchemins en leur offrant un moment de réseautage, d’échange et de célébration.



La soirée fut l’occasion de souligner le départ prochain à la retraite de Roger L’Heureux, directeur général d’Équijustice Beauce, après 42 ans d’implication dans le milieu communautaire. «Quarante-deux années consacrées à mettre en place des activités de sensibilisations auprès des adolescents et leurs parents, et à les accompagner dans leurs démarches en justice réparatrice. Roger, c’est un homme toujours égal, d’un humour rassembleur, généreux de son temps et tellement facile à côtoyer. Une personne qui inspire confiance, qui sait écouter et qui a su, année après année, fédérer les gens autour de projets porteurs», a mentionné la directrice générale de la CDC Beauce-Etchemins, Sarah Rodrigue.



La 10e soirée reconnaissance de la CDC Beauce-Etchemins a été ponctuée de clins d’œil aux neuf premières éditions. Rappelons que l’initiative était initialement un bal masqué dont l’objectif était de «démasquer le communautaire». Diverses thématiques ont également été explorées au cours des dernières années pour offrir aux invités des expériences uniques et renouvelées. L’animation musicale de la rencontre a été assurée avec dynamisme par le quatuor Orchestre de Beauce.

Les personnes présentes ont eu le privilège de découvrir en primeur une nouvelle initiative qui sera mise de l’avant au cours des prochains mois par la CDC Beauce-Etchemins pour faciliter l’implication bénévole dans la région. Ce projet, dont les détails seront annoncés prochainement, permettra aussi aux organismes de bonifier leurs efforts de recrutement de bénévoles.

Précisons que l’événement se déroulait dans le cadre de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA). Plus spécifiquement, le jeudi 23 octobre est la Journée nationale de l’action communautaire autonome (ACA) au Québec. Cette initiative vise à mettre de l’avant le rôle crucial des organismes communautaires autonomes dans la lutte pour une plus grande justice sociale. L’ACA fait partie intégrante du filet social québécois, au même titre que les services publics et les programmes sociaux, en travaillant activement à réduire les inégalités, à défendre les droits des personnes marginalisées et en favorisant l'inclusion et la participation citoyenne.

Source: Olivier Turcotte, responsable des communications à la CDC Beauce-Etchemins.