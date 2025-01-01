Nous joindre
De 48 et 49 ans

Deux hommes arrêtés lors d’une opération antidrogue à Saint-Prosper

durée 14h00
25 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une opération policière liée au trafic de stupéfiants s’est déroulée ce vendredi 24 octobre à Saint-Prosper, mobilisant près d’une vingtaine de policiers de la Sûreté du Québec, dont des enquêteurs, des patrouilleurs et un maître-chien.

L’intervention a été menée par le Service des enquêtes de la MRC des Etchemins.

L’opération fait suite à une enquête entamée en mars dernier. Des perquisitions ont été effectuées dans plusieurs résidences, leurs dépendances et des véhicules situés sur la 20e Avenue et la 42e Rue.

Les policiers ont saisi :
    •    près de 300 unités de stéroïdes ;
    •    plus de 100 grammes de cocaïne ;
    •    environ 30 grammes de crack ;
    •    plus de 700 $ en argent canadien et près de 12 000 $ en devises étrangères ;
    •    des armes ;
    •    ainsi qu’un téléphone cellulaire.

Deux hommes âgés de 48 et 49 ans ont été arrêtés sur les lieux. Le premier a été libéré sous promesse de comparaître, tandis que le second a été remis en liberté dans l’attente de l’avancement du dossier. Des accusations liées au trafic de stupéfiants, à la possession d’arme prohibée et à la monnaie contrefaite pourraient être déposées.

La Sûreté du Québec invite toute personne détenant de l’information sur le trafic de drogues à communiquer de façon confidentielle avec sa Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

