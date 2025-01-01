Nous joindre
Fondation santé Beauce-Etchemin

«Randonner pour redonner»: une expédition porteuse d’espoir jusqu’au camp de base de l’Everest 

durée 10h00
27 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une quinzaine de personnes vivront une expérience hors du commun en novembre 2026 en participant à l’expédition « Randonner pour redonner », qui les mènera jusqu’au camp de base de l’Everest.

Cette initiative, portée par Carole Deschênes, directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des Etchemins au CISSS de Chaudière-Appalaches, vise à amasser des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin. 

Chaque pas effectué au cours de cette randonnée symbolisera non seulement le dépassement de soi, mais aussi un geste concret de solidarité envers les personnes qui bénéficient de soins spécialisés pour améliorer leur qualité de vie. 

Une occasion unique de participer 

À ce jour, 11 personnes se sont déjà engagées dans cette expédition inspirante. Quatre places sont encore disponibles pour les personnes prêtes à relever ce défi. Les candidats doivent être en bonne condition physique et démontrer une aptitude psychologique à vivre une telle  expérience.

La sélection se fera parmi les candidatures reçues via le formulaire d’inscription disponible sur le site de la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Chaque participant devra assumer les frais de voyage et s’engager à recueillir un minimum de 2 000 $ en dons pour la Fondation. 

Un encadrement médical de haut niveau 

Pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l’expédition, le groupe sera accompagné par Dr  Robert Casserley, urgentologue, guide en haute altitude et cofondateur de la compagnie Trek 8848. Son expertise médicale et son expérience en milieux extrêmes apporteront une dimension  humaine et professionnelle à cette aventure exceptionnelle. 

Un appel à la générosité de toute la région 

Les organisateurs invitent chaleureusement la population à soutenir cette initiative en faisant un don sur la page suivante : https://www.zeffy.com/fr-CA/peer-to-peer/d2e97604-1270-4dea-8346- cc02809f8ab8 

