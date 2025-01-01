Nous joindre
Donc 75 à Saint-Georges

Plus de 2 000 habits de neige seront distribués aux enfants de la région

durée 17h00
27 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour sa 8e campagne, Robert Bernard, en partenariat avec Nokian Tyres, remettra plus de 2 000 habits de neige aux enfants de la région, dont 75 directement à Saint-Georges.

« L’hiver au Québec est rude, mais peut être un moment joyeux lorsqu’on est bien préparé, surtout pour les enfants », a mentionné Patrick Labrecque, vice-président du Groupe Robert Bernard. « Avec cette campagne, nous offrons bien plus que des habits : nous offrons une bouffée d’air aux familles qui jonglent avec les dépenses hivernales, et nous sommes honorés de pouvoir faire la différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin, année
après année. » 

À Saint-Georges, l’initiative a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, qui s’assure que les habits soient remis aux familles qui en ont le plus besoin.

« Nous remercions Robert Bernard et Nokian Tyres, sans qui nous ne pourrions pas distribuer autant d’habits d’hiver aux familles qui font appel à nos services. C’est un soutien inestimable pour les parents qui ont le fardeau financier de l’habillement, et du réconfort pour les enfants qui pourront profiter des joies de l’hiver », a ajouté la Maison de la Famille Beauce-Etchemins. 

