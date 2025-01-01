Plus de 18 000 visiteurs au Salon de la FADOQ

C’est plus de 18 000 personnes qui ont franchi les tourniquets d’entrée du Centre de foires de Québec, dans le cadre du 12e Salon FADOQ 50 ans +, tenu du 17 au 19 octobre.

«Depuis le retour de la pandémie, c’est notre meilleure année en termes d’achalandage. Nous sommes très heureux que notre salon ait été apprécié par autant de monde. C’est un encouragement pour les prochaines années», ont indiqué les responsables de la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

L'événement, qui se tenait sur trois jours, comptait plus de 250 kiosques, et proposait une programmation d'une vingtaine de conférences.

Les dates du 13e salon de l'an prochain sont déjà retenues, soit du vendredi 16 octobre au dimanche 18 octobre 2026, toujours au Centre de foire de Québec.

Rappelons que la FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches regroupe plus de 108 000 membres de 50 ans et plus. L'organisme les représente dans la défense de leurs droits auprès des instances décisionnelles et cherche à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des membres par le biais d'activités sociales, d'entraide et de loisir.