Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Filiale La Beauce de la Légion royale canadienne

Début de la Campagne du coquelicot

durée 15h00
29 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C’est à compter de demain que la filiale La Beauce de la Légion royale canadienne entreprend sa campagne annuelle du coquelicot.

À Saint-Georges, les bénévoles tiendront kiosque dans les épiceries de la bannière IGA, ainsi qu'au magasin Wal-Mart, les 30 et 31 octobre, ainsi que du 6 au 8 novembre. Des points de collecte sont aussi prévus dans d'autres localités de la région.

À noter que cette année, un lecteur de carte plastique (débit/crédit) sera disponible pour faire un don par voie électronique.

Rappelons que la campagne vise à venir en aide aux vétérans qui résident sur le territoire, alors la très grande majorité des dons récoltés sont réinvestis dans la Beauce.

La campagne culminera avec la cérémonie du Jour du souvenir le mardi 11 novembre. À Saint-Georges, celle-ci au lieu au Parc des Vétérans sur la rive Ouest.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 18 000 visiteurs au Salon de la FADOQ

Publié à 13h00

Plus de 18 000 visiteurs au Salon de la FADOQ

C’est plus de 18 000 personnes qui ont franchi les tourniquets d’entrée du Centre de foires de Québec, dans le cadre du 12e Salon FADOQ 50 ans +, tenu du 17 au 19 octobre. «Depuis le retour de la pandémie, c’est notre meilleure année en termes d’achalandage. Nous sommes très heureux que notre salon ait été apprécié par autant de monde. C’est un ...

LIRE LA SUITE
La Banque du Canada réduit le taux directeur à 2¼ %

Publié à 10h00

La Banque du Canada réduit le taux directeur à 2¼ %

La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle réduit le taux cible du financement à un jour de 25 points de base, pour le faire passer à 2,25 %. Le taux officiel d’escompte s’établit à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Dans son Rapport sur la politique monétaire, l'institution prévoit que le PIB progressera de 1,2 % en ...

LIRE LA SUITE
Plus de 2 000 habits de neige seront distribués aux enfants de la région

Publié le 27 octobre 2025

Plus de 2 000 habits de neige seront distribués aux enfants de la région

Pour sa 8e campagne, Robert Bernard, en partenariat avec Nokian Tyres, remettra plus de 2 000 habits de neige aux enfants de la région, dont 75 directement à Saint-Georges. « L’hiver au Québec est rude, mais peut être un moment joyeux lorsqu’on est bien préparé, surtout pour les enfants », a mentionné Patrick Labrecque, vice-président du Groupe ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge