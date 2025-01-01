Début de la Campagne du coquelicot

C’est à compter de demain que la filiale La Beauce de la Légion royale canadienne entreprend sa campagne annuelle du coquelicot.

À Saint-Georges, les bénévoles tiendront kiosque dans les épiceries de la bannière IGA, ainsi qu'au magasin Wal-Mart, les 30 et 31 octobre, ainsi que du 6 au 8 novembre. Des points de collecte sont aussi prévus dans d'autres localités de la région.

À noter que cette année, un lecteur de carte plastique (débit/crédit) sera disponible pour faire un don par voie électronique.

Rappelons que la campagne vise à venir en aide aux vétérans qui résident sur le territoire, alors la très grande majorité des dons récoltés sont réinvestis dans la Beauce.

La campagne culminera avec la cérémonie du Jour du souvenir le mardi 11 novembre. À Saint-Georges, celle-ci au lieu au Parc des Vétérans sur la rive Ouest.