Du 1er au 15 novembre

L’Atelier du Bonheur lance sa collecte de jouets

30 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’Atelier du Bonheur lance sa toute première grande collecte de jouets, qui se tient du 1er au 15 novembre.

Cette  initiative vise à recueillir des jouets usagés qui seront ensuite revalorisés et vendus au profit des enfants qui fréquentent le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles. 

Les responsables invitent la communauté à se mobiliser en déposant des jouets dans l’un des huit points de collecte répartis sur le territoire:

Saint-Éphrem
Marché Tradition Famille Groleau

Saint-Georges
Atelier du Bonheur (12207, 1re avenue)
IGA Extra
IGA Famille Groleau
IGA Rodrigue et Filles

Saint-Honoré-de-Shenley
Épicerie Shenley

Saint-Martin
CPS Les Passerelles

Saint-Théophile
Alimentation Steeve Poulin 

Tous les jouets éducatifs (casse-tête, jeux de société, livres pour enfants, etc.) peuvent être déposés dans les paniers d’épicerie identifiés aux couleurs de l’Atelier du Bonheur. 

Rappelons que l'organisme recrute toujours des bénévoles pour la revalorisation des jouets et maintient sa récolte à l’année longue, pour assurer la pérennité du projet. 

Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole, composez le 418 382-0255 ou communiquez par le compte Messenger (Facebook) de l’Atelier du Bonheur.

