L’Atelier du Bonheur lance sa collecte de jouets

L’Atelier du Bonheur lance sa toute première grande collecte de jouets, qui se tient du 1er au 15 novembre.

Cette initiative vise à recueillir des jouets usagés qui seront ensuite revalorisés et vendus au profit des enfants qui fréquentent le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles.

Les responsables invitent la communauté à se mobiliser en déposant des jouets dans l’un des huit points de collecte répartis sur le territoire:

Saint-Éphrem

Marché Tradition Famille Groleau

Saint-Georges

Atelier du Bonheur (12207, 1re avenue)

IGA Extra

IGA Famille Groleau

IGA Rodrigue et Filles

Saint-Honoré-de-Shenley

Épicerie Shenley

Saint-Martin

CPS Les Passerelles

Saint-Théophile

Alimentation Steeve Poulin

Tous les jouets éducatifs (casse-tête, jeux de société, livres pour enfants, etc.) peuvent être déposés dans les paniers d’épicerie identifiés aux couleurs de l’Atelier du Bonheur.

Rappelons que l'organisme recrute toujours des bénévoles pour la revalorisation des jouets et maintient sa récolte à l’année longue, pour assurer la pérennité du projet.

Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole, composez le 418 382-0255 ou communiquez par le compte Messenger (Facebook) de l’Atelier du Bonheur.