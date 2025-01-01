Nous joindre
Conférences et dégustation

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges, c'est ce samedi!

durée 11h00
30 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges sera de retour ce samedi 1er novembre, de 12 h à 17 h, à l’Hôtel Le Georgesville. Pour cette 14e édition, 25 exposants, dont des vignerons et des distillateurs du Québec et d’ailleurs, seront présents pour faire découvrir leurs produits, incluant certaines options sans alcool.

Cette année, le maître-sommelier Jacques Orhon agira à titre de président d’honneur. Cofondateur de l’Association canadienne des sommeliers professionnels, conférencier et auteur, il profitera de l’occasion pour présenter son plus récent livre L’Odyssée d’un sommelier.

Trois conférences sont également au programme :
    •    13 h : L’Odyssée de Jacques Orhon ;
    •    14 h : 6 générations de passion pour le Languedoc, par Brigitte Jeanjean (ADVINI) ;
    •    15 h : L’union du patrimoine et du terroir, par France Cliche (Le Mas des Patriotes).

L’encan silencieux sera également de retour, permettant aux visiteurs de miser sur divers prix qui seront dévoilés à l’approche de l’événement.

Pour rappel, depuis sa création en 2001, le Salon a versé près de 290 000 $ à des organismes de la région. Les profits de cette édition seront remis à l’Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC), au Groupe Espérance et Cancer, ainsi qu’au Club d’athlétisme Beauce-Etchemin (CABE).

Les billets sont en vente au coût de 20 $ en prévente et 25 $ à la porte. Chaque billet inclut un verre de dégustation, cinq coupons de dégustation et une participation au tirage d’un refroidisseur à vin d’une valeur de 500 $.

Une nouveauté cette année : une prévente corporative permet aux entreprises d’obtenir un livret de 10 billets à prix réduit, ainsi que des rabais pour le Vin et Fromage de l’Aile Jeunesse en mai 2026.

Les billets sont disponibles auprès des organismes bénéficiaires, dans les supermarchés IGA Rodrigue et Filles, IGA Extra, et en ligne au www.afmrc.qc.ca.

