Le nouveau Portail d’inscription aux services de garde maintenant accessible aux parents

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé aujourd'hui l’ouverture officielle du nouveau Portail d’inscription aux services de garde pour les parents.

Grâce à ce Portail, les parents peuvent désormais effectuer leurs démarches et confirmer leurs besoins. Voici ce qui est possible de faire :

- mettre à jour son dossier, pour les parents déjà inscrits à La Place 0‑5 et dont le dossier a été transféré;

- créer un nouveau dossier, pour les parents qui n’étaient pas inscrits à La Place 0‑5 et dont l’enfant est né ou adopté;

- inscrire son enfant auprès des services de garde de son choix;

- préciser, si besoin, lorsque son enfant présente des besoins de soutien particulier (par exemple un enfant ayant un retard de développement, un problème de santé chronique, une déficience ou un handicap physique, une déficience intellectuelle, etc.);

- indiquer la date d’entrée souhaitée en service de garde.

« Avec le nouveau Portail d’inscription aux services de garde, on simplifie la vie des familles. Ce qui compte maintenant, c’est le moment où l’enfant a réellement besoin d’une place. Prenez quelques minutes pour aller y faire un tour et créer ou mettre à jour votre dossier familial. Avec ce nouvel outil, tout sera plus simple, plus équitable et plus transparent dans l’attribution des places subventionnées pour les tout-petits », a précisé Kateri Champagne Jourdain.

Ce projet s’inscrit dans la foulée du Grand chantier pour les familles, un plan d’action lancé par le gouvernement du Québec en 2021, qui vise à accroître l’efficacité du réseau, à remettre l’égalité des chances au cœur de son action ainsi qu’à encadrer les politiques d’admission des titulaires de permis subventionnés.

Des règles modernisées pour plus d’équité et de transparence

Dans un souci d’offrir aux familles un processus d’inscription plus transparent, équitable et adapté à leurs besoins réels, les règles d’attribution des places en services de garde subventionnées ont été modernisées.

En effet, les parents pourront désormais inscrire leur enfant au portail seulement après sa naissance (ou après son arrivée dans sa famille dans le cas d’une adoption). De plus, pour l’attribution des places en CPE et en garderies subventionnées, ce sera la date d’entrée souhaitée en service de garde qui sera maintenant prise en compte plutôt que la date d’inscription sur la plateforme.

De nouvelles fonctionnalités à venir

En décembre, deux nouvelles fonctionnalités seront déployées sur le portail : l’indicateur de rang et le référencement automatique.

Bien qu’il puisse varier de façon plus importante au cours des premiers mois, l’indicateur de rang permettra aux parents d’enfin connaître la position approximative de leur enfant sur la liste d’attente de chaque CPE et garderie subventionnée où une demande a été déposée. Il s’agit d’une information qui n’était pas disponible auparavant.

Quant au référencement automatique, il assurera une plus grande équité, puisque le portail réfèrera instantanément le prochain enfant à admettre au service de garde et avisera le parent par courriel.

Au cours de la première phase de déploiement du portail, en octobre, environ 15 000 services de garde éducatifs à l’enfance, soit les CPE, les garderies subventionnées et non subventionnées de même que les services de garde en milieu familial, ont pu avoir accès au portail pour se familiariser avec celui-ci, remplir leur fiche descriptive et déclarer leurs priorités d’admission, le cas échéant.

À la suite de la fermeture de La Place 0‑5 le 16 octobre, environ 250 000 dossiers d’enfants inscrits ont été transférés dans le Portail d’inscription aux services de garde.

Rappelons que c’est à partir du début du mois de décembre que les services de garde éducatifs à l’enfance devront utiliser exclusivement le nouveau portail pour admettre les enfants.