Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Devant l'Hôpital de Saint-Georges

Illumination de l’arbre de Noël ce soir

durée 15h00
18 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Fondation Santé Beauce-Etchemin invite toute la communauté à se joindre à elle, ce jeudi 18 décembre, à compter de 18 h, pour l’illumination de son arbre de Noël devant l’hôpital de Saint-Georges.

Cet événement festif, qui marque la troisième édition de cette tradition, est un moment de  solidarité et de partage destiné à illuminer l’espoir pour la santé dans la région.

Les familles  présentes pourront profiter d’un manège offert par Beauce Carnaval. Des gourmandises seront servies aux petits et aux grands, offertes par McDonald’s Saint-Georges. Un souvenir spécial  sera également remis aux premiers enfants arrivés, ajoutant une touche de magie à cette soirée.  

La Fondation rappelle que chaque personne peut contribuer à cette initiative en achetant des  lumières, à partir de 5 $, pour illuminer l’arbre et soutenir la cause de la santé. Les donateurs  ont également la possibilité de dédier une lumière à une personne de leur choix, qui recevra un  message porteur d’espoir par la poste ou par courriel. Les lumières peuvent être achetées  jusqu’au 6 janvier, permettant ainsi à tous de participer même après la soirée d’illumination.  

Pour acheter des lumières et soutenir cette belle initiative, rendez-vous sur le site web de la  Fondation à fondationsantebe.com ou contactez directement la Fondation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux dons importants pour soutenir les élèves de la Polyvalente des Abénaquis

Publié à 11h00

Deux dons importants pour soutenir les élèves de la Polyvalente des Abénaquis

La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper a reçu récemment deux contributions financières totalisant plus de 13 000 $, destinées à soutenir les élèves de l’école dans leurs besoins essentiels et à promouvoir un climat scolaire bienveillant. Une première somme de 5 595 $ a été récoltée dans le cadre de la campagne Biscuits ...

LIRE LA SUITE
Un dernier blitz de la Guignolée des médias

Publié hier à 17h00

Un dernier blitz de la Guignolée des médias

L'objectif de collecte de la Guignolée des médias est atteint à 70%, et les derniers efforts doivent être mis pour parvenir à relever le défi d'ici le 31 décembre. Comme ils le font depuis 25 ans, les médias de la région (Arsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV ...

LIRE LA SUITE
Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Publié hier à 16h15

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins. C'est la douzième année consécutive que le syndicat s’associe aux intervenants du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge