Illumination de l’arbre de Noël ce soir

La Fondation Santé Beauce-Etchemin invite toute la communauté à se joindre à elle, ce jeudi 18 décembre, à compter de 18 h, pour l’illumination de son arbre de Noël devant l’hôpital de Saint-Georges.

Cet événement festif, qui marque la troisième édition de cette tradition, est un moment de solidarité et de partage destiné à illuminer l’espoir pour la santé dans la région.

Les familles présentes pourront profiter d’un manège offert par Beauce Carnaval. Des gourmandises seront servies aux petits et aux grands, offertes par McDonald’s Saint-Georges. Un souvenir spécial sera également remis aux premiers enfants arrivés, ajoutant une touche de magie à cette soirée.

La Fondation rappelle que chaque personne peut contribuer à cette initiative en achetant des lumières, à partir de 5 $, pour illuminer l’arbre et soutenir la cause de la santé. Les donateurs ont également la possibilité de dédier une lumière à une personne de leur choix, qui recevra un message porteur d’espoir par la poste ou par courriel. Les lumières peuvent être achetées jusqu’au 6 janvier, permettant ainsi à tous de participer même après la soirée d’illumination.

Pour acheter des lumières et soutenir cette belle initiative, rendez-vous sur le site web de la Fondation à fondationsantebe.com ou contactez directement la Fondation.