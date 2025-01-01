La Maison des jeunes Beauce-Sartigan reçoit près de 7 000 $ en matériel

La Fondation Bon départ de Canadian Tire a remis 6 990$ en matériel à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, et ce, grâce à l'implication de Léopold Fontaine, marchand propriétaire du Canadian Tire de Saint-Georges.

Ce don a permis à l'organisme de renouveler une grande partie du matériel d’animation destiné aux jeunes; articles de cuisine, table de jeux, articles de sports, etc. Ce matériel contribue à améliorer les installations et permet aux jeunes d’occuper leur temps libre de manière constructive, mais également de découvrir de nouvelles passions et de développer leur talents.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme Dons aux organismes de bienfaisance, mis sur pied par la Fondation pour venir en aide à des organismes de bienfaisance œuvrant dans les communautés des 100 magasins Canadian Tire du Québec.

Rappelons que la Maison des Jeunes est un lieu de rencontre animé pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Les jeunes viennent de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu. La Maison des Jeunes travaille également en prévention et en promotion de la santé.