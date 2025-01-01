Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Grâce à Canadian Tire

La Maison des jeunes Beauce-Sartigan reçoit près de 7 000 $ en matériel

durée 08h00
4 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fondation Bon départ de Canadian Tire a remis 6 990$ en matériel à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, et ce, grâce à l'implication de Léopold Fontaine, marchand propriétaire du Canadian Tire de Saint-Georges.

Ce don a permis à l'organisme de renouveler une grande partie du matériel d’animation destiné aux jeunes; articles de cuisine, table de jeux, articles de sports, etc. Ce matériel contribue à améliorer les installations et permet aux jeunes d’occuper leur temps libre de manière constructive, mais également de découvrir de nouvelles passions et de développer leur talents.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du programme Dons aux organismes de bienfaisance, mis sur pied par la Fondation pour venir en aide à des organismes de bienfaisance œuvrant dans les communautés des 100 magasins Canadian Tire du Québec. 

Rappelons que la Maison des Jeunes est un lieu de rencontre animé pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Les jeunes viennent de façon volontaire, dans l’attente d’une saine relation avec des adultes significatifs de leur milieu. La Maison des Jeunes travaille également en prévention et en promotion de la santé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le nouveau Portail d’inscription aux services de garde maintenant accessible aux parents

Publié hier à 17h00

Le nouveau Portail d’inscription aux services de garde maintenant accessible aux parents

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé aujourd'hui l’ouverture officielle du nouveau Portail d’inscription aux services de garde pour les parents. Grâce à ce Portail, les parents peuvent désormais effectuer leurs démarches et confirmer leurs besoins. Voici ce qui est possible de faire : - mettre à jour son dossier, pour ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: un salon des vins animé par le terroir et la fierté beauceronne

Publié le 2 novembre 2025

Saint-Georges: un salon des vins animé par le terroir et la fierté beauceronne

L'Hôtel Le Georgesville de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 1er novembre, la 14e édition du Salon des Vins et Spiritueux, un événement devenu un incontournable pour les amateurs de bons crus, de découvertes gourmandes… et de fierté locale. Parmi les 25 exposants réunis pour l’occasion, une présence a particulièrement résonné pour le public ...

LIRE LA SUITE
Le Mois du communautaire met en lumière les visages engagés de la région

Publié le 2 novembre 2025

Le Mois du communautaire met en lumière les visages engagés de la région

La 24e édition du Mois du communautaire est officiellement lancée en Nouvelle-Beauce sous le thème : « Le visage du communautaire, c’est toi, c’est moi, c’est nous! ». Tout au long du mois de novembre, plusieurs actions de promotion seront déployées afin de faire connaître les personnes et les organismes qui forment le cœur du milieu ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge